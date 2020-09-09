"Ефремов в колонии еще свой театр сделает"

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Громкое дело Михаила Ефремова закончилось вынесением приговора. Популярный артист может провести ближайшие восемь лет в колонии. Впрочем, звездные коллеги Ефремова уверены, что Михаил справится с испытанием.

Наталья Гвоздикова неоднократно выражала свое сочувствие Ефремову, а сейчас, когда приговор уже вынесен, актриса надеется на то, что Михаил не останется без поддержки близких и людей, которые будут его окружать.

«Я разговаривала с Володей Долинским, который был в тюрьме, с Марком Рудинштейном, который тоже отбывал наказание, с Валентиной Малявиной — все они вышли на свет божий, - сказала Гвоздикова сайту WomanHit. - Добрые люди есть везде, они и в колонии сидят»

Людмила Поргина уверена, что Ефремову вынесен справедливый приговор, но полагает, что испытание, которое выпало актеру поможет ему покаяться и стать другим человеком. Также актриса и вдова Николая Караченцова надеется, что даже в местах лишения свободы Михаил не перестанет быть творческой личностью.

«Я думаю, что он там еще какой-нибудь театр сделает, какие-то концерты будет организовывать, просвещать своих товарищей по колонии», — отметила актриса в беседе с сайтом WomanHit.

Источник: https://www.mk.ru/