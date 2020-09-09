8 сентября. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Сотрудники отдела массовой работы продолжают публиковать информационные заметки в социальных сетях, рассказывая о тех или иных событиях. Так, 8 сентября состоялась публикация о Дне грамотности. Данный календарный праздник был учрежден еще в 1966 году в Тегеране. С тех пор он отмечается каждый год.

8 сентября 1923 года родился выдающийся советский поэт, прозаик, публицист, советский и российский общественный и политический деятель, переводчик Расул Гамзатович Гамзатов. Со дня рождения этого человека отмечается уже 97 лет.

В день, когда весь мир отмечает Международный день грамотности, на странице социальной сети ВКонтакте отдел «Молодёжный проспект» предложил подписчикам пройти тест-викторину «Будь грамотным! Это важно!» и проверить насколько вы грамотный человек.

Сотрудники призвали обойтись без помощи Google, ведь ничего страшного в ошибках нет, нужно только освежить в памяти школьную программу. Тест несложный, но дефисы, предлоги, ударения — все это необходимо вспомнить, потому что никогда не стоит забывать о собственной грамотности, всегда необходимо ее повышать, а так же развивать память, внимание, логику и интеллект в целом.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Ежегодно 8 сентября отмечается Международный день грамотности. В этот день в 1965 году была открыта Всемирная конференция министров образования по ликвидации неграмотности, которая проходила в столице Ирана. Именно по предложению ее участников был утвержден данный праздник. Каждый год этот международный праздник посвящен разной тематике, но цель остается одна - повышение показателей грамотности населения.

Подписчикам была предложена викторина «Будь грамотным - будь успешным».

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук

Видео пост «8 сентября - День воинской славы России. Бородинское сражение (1812 г.)» включил в себя следующие материалы:

- причины Отечественной войны 1812г.;

- цели Наполеона в войне с Россией, соотношение сил;

- этапы Отечественной войны 1812 г.;

- ход Бородинского сражения.

Кроме авторской тематической видео презентации, читатели поста посмотрели подборку из двух документальных фильмов о Бородинском сражении и фрагмент художественного фильма «Война и мир».

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Онлайн тест-ребус ко Дню грамотности «Кто грамоте горазд – тому не пропасть» был приурочен к Международному дню грамотности, который

отмечается 8 сентября с легкой руки Всемирной конференции министров образования на тему ликвидации неграмотности. Эта конференция прошла в Тегеране 8 сентября 1965 года. Через год 8 сентября был объявлен ЮНЕСКО Международным днем грамотности.

В связи с этим были предложены тесты-ребусы, которые, возможно, кого- то порадует, а, возможно, заставят призадуматься.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен Блокаде Ленинграда.

8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда.

По плану Гитлера, город должен был быть стерт с лица земли, а войска, оборонявшие его – уничтожены. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугублённый бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей.

Расулу Гамзатову посвящён еще один информационный пост в рубрике «Этот день в истории».

Дагестанский поэт, Расул Газматов, родился 8 сентября 1923 года в аварском ауле Цада Хунзахского района. Расул Гамзатов написал стихотворение "Журавли" на родном языке, по-аварски, и тема журавлей была навеяна посещением расположенного в Хиросиме памятника японской девочке по имени Садако Сасаки, страдавшей от лейкемии после атомного взрыва в Хиросиме.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Дистанционное массовое мероприятие «День грамотности России» провели сотрудники библиотеки в социальной сети «Одноклассники».

В прямом эфире ведущая рассказала о существовании письменности на Руси в дохристианский период, а затем о том, как развивалась грамотность. Были приведены высказывания великих русских писателей о русском языке.

Иван Сергеевич Тургенев просил: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, — это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками!»

Видео пост «Война 1812 года» посвящен 208-летию со дня сражений в Бородинской битве, что явилось величайшим испытанием для русского народа и, в то же время, поворотным пунктом в духовной жизни огромной страны.

События Отечественной войны запечатлены в многочисленных памятниках и произведениях искусства, в том числе и в русском книгоиздательстве.

Именно этому событию посвящена виртуальная книжная выставка: «Война 1812 года».

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Куприн – личность интересная, многогранная. Прежде чем стать писателем, он попробовал себя в абсолютно разных сферах: был и учителем, и рекламным агентом, и рыбаком, и цирковым борцом, и актёром, и землемером, и воздухоплавателем, и шарманщиком.

Подготовлен и опубликован обзор книг, приуроченный к 150-летию А. Куприна.

В подборке представлены известные и значительные произведения Куприна. Среди них – повесть, написанная в 1910-м году, «Гранатовый браслет».

Тема любви - вообще одна из самых популярных в творчестве Куприна. Об этом сильном чувстве и одно из самых любимых им произведений, написанное им в 1898-м году – повесть «Олеся».

Ещё одна знаменитая повесть Куприна – «Поединок», опубликованный в 1905-м году. Довольно тяжёлая в психологическом плане, раскрывающая суровые реалии русского военного быта, во многом автобиографичная повесть показывает, что не стоит прятаться от реальности в свой иллюзорный мир, а растворение в любви может погубить человека.

Эти и другие книги Куприна для взрослой аудитории – «Гамбринус», «Яма», «Молох» - были дополнены в подборке и произведениями для детей. Среди них «Белый пудель» - трогательный рассказ о дружбе мальчика и собаки, об истинных ценностях, о нравственных ориентирах, о важности дружбы и тёплых отношений.

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

Опубликован информационный пост «Блокада Ленинграда», приуроченный началу блокады г. Ленинград.

8 сентября 1941 г., 79 лет назад, началась 872 – дневная блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны

Наступление фашистских войск на Ленинград, захвату которого германское командование придавало важное стратегическое значение, началось летом 1941 года.

В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугублённый бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей.

Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. По разным данным за эти годы в городе погибло свыше 1 миллиона человек…

Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград получил звание Города-героя за героизм и мужество, проявленные жителями во время блокады. 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Город-герой Ленинград был награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького

Огромное богатство таит в себе лексика русского языка. В ней существует множество слов для обозначения не только чувств или действий, но даже и для их оттенков.

Подписчики библиотеки из видеоролика «Тайны родного слова узнали, какие тайны скрывает великий и могучий русский язык.

Источник: ЦГБ им. Баллиона