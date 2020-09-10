9 сентября. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Международной день красоты отмечается ежегодно 9 сентября. В честь этого события сотрудники отдела массовой работы библиотеки подготовили несколько публикаций.

В первой заметке ВКонтакте рассказывалось об учреждении самого праздника. Вторая публикация в Инстаграм была более примечательной, так как содержала цитаты и стихотворение о восприятии красоты.

Литературная публикация рассказала о книге авторства Кэмерон Диас и Сандры Барк под названием «Книга о теле».

Публичный центр правовой информации библиотеки продолжает публиковать самые свежие и интересные правовые новости, собранные с порталов партнёров «КонсультантПлюс» и «Гарант» в рубрике «Правовые новости на диване №12».

Информационный пост-статья «Единый день голосования 13 сентября» так же от сотрудников Публичного центра правовой информации предложил подписчикам ознакомиться с сайтами территориальных избирательных комиссий г. Новороссийска.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

20 век стал революционным в сфере косметологии. Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября. Этому посвящен информационный пост.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен первому в мире издательству, которое специализировалось на выпуске книг для детей.

Первым главным редактором издательства стал Самуил Яковлевич Маршак, активное участие в организации и работе нового издательства приняли М. Горький, К. Чуковский, А. Гайдар, Даниил Хармс, Евгений Шварц, Борис Житков и др. Газеты «Пионерская правда» и «Правда» опубликовали «Обращение к пионерам СССР» М. Горького, в котором он просил детей рассказать о том, какие книги они читают и какие хотели бы читать. Ответные письма очень помогли становлению молодого издательства, поскольку давали достаточно точное и полное представление о потенциальном читателе.

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

В рубрике «В этот день…» сотрудники предложили подписчикам вспомнить всеми любимую актрису театра и кино Надежду Румянцеву. Публикация знакомит с интересными фактами из жизни и творчества актрисы, и наиболее популярными фильмами с ее участием.

Пост дополнен фото Н. Румянцевой и коллажем из кадров фильмов.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Сотрудники предложили подписчикам пост-викторину по произведениям А. И. Куприна.

Каждый ответить на вопросы о жизни и творчестве известного и любимого русского писателя.

Вопросы викторины были очень разнообразными: они касались и отдельных фактов жизненного пути Куприна, и его взглядов на разные моменты, и подробностей произведений писателя, и личностей героев, и многого другого интересного.

Ответы будут опубликованы на следующий день, а пока у подписчиков есть возможность поразмыслить над интересными вопросами.

Библиотека - филиал № 13 с. Владимировка

Видео презентация «Заповедники Краснодарского края» опубликована в социальных сетях библиотеки.

Краснодарский край - территория с теплым климатом, богатая степями, лесами и горными рельефами. Черное море обогревает край зимой.

Здесь организованы заповедники, национальный парк и многочисленные заказники, которые сохраняют богатство природы.

Заповедник "Утриш" - совсем молодой. Его организовали только в 2010 году. На территории преобладают невысокие горные и предгорные участки, они полностью покрыты лесами, в которых обитают многочисленные животные и насекомые, некоторые из них занесены в Красную книгу.

Кавказский заповедник Краснодарского края расположен несколько южнее "Утриша". Его площадь более чем в 28 раз превышает площадь выше описанного. Заповедник официально организован в 1924 году, тогда он назывался зубровым. Заповедник богат флорой и фауной высокогорий. Здесь раскинулись альпийские луга, имеются ущелья и водопады. Насчитывается более трех тысяч растений, много папоротников и орхидей.

В Краснодарском крае 15 заказников. В каждом охраняются какие - либо определенные виды животных и растений.

Заповедники и заказники помогают охранять первозданную природу, прекрасную и величественную, оказывают экологическое и познавательное развитие. Люди приобщаются к природе, начинают ценить ее богатство и красоту.

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького

Героические действия десантников на плацдарме «Малая земля» складывались из действий каждого. Одним из героев «Малой земли» стал Витя Чаленко.

О короткой жизни юного героя, вступившего в бессмертие, рассказывает пост «Не меркнет летопись побед», опубликованный в рамках проекта «Край мой – гордость моя».

Источник: ЦГБ им. Баллиона