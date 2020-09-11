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Не состоявшийся летом фестиваль «Кинотавр» откроется 11 сентября в Сочи
11 сентября традиционно в Зимнем театре Сочи откроется фестиваль «Кинотавр», не состоявшийся летом из-за пандемии коронавируса.
Мероприятие переносили несколько раз. Осенью оно состоится впервые в истории фестиваля.
Однако, по словам президента смотра Александра Роднянского, светскую церемонию на красной ковровой дорожке в условиях борьбы с коронавирусом пришлось отменить.
– Мы «Кинотавр» называем в этом году не фестивалем, а деловым форумом, – объяснил на пресс-конференции продюсер.
В основной конкурсной программе будет представлено 13 фильмов, среди которых такие картины, как «Доктор Лиза», «Трое», «Вмешательство» и многие другие. Мероприятие продлится неделю и завершится 18 сентября.
Источник: https://kuban.mk.ru/