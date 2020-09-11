10 сентября. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки начинают новую рубрику в социальной сети Инстаграм.

На этот раз публикации будут посвящены лучшим книгам, по которым снимались фильмы. И первое произведение, о котором было рассказано – «Властелин колец» авторства Джона Толкина.

Еще об одном необычном празднике в календаре, который отмечается 10 сентября, рассказали сотрудники отдела массовой работы библиотеки - Дне разноцветных букетов.

Кстати, букеты могут быть не только цветочными, но и состоять из настроений, слов, фраз… или карандашей, заметок, цитат – фантазия границ не знает.

Опубликован тематический видео-ролик «Жильё для молодой семьи», подготовленный сотрудниками Публичного центра правовой информации.

Кто считается молодой семьей в России? И каким образом можно поучаствовать в программе «Молодая семья»?

На эти и другие вопросы подробно ответила правовой обозреватель Анфиса.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Краеведческий четверг» - новая книга Николая Бойкова «Вкус моря».

Автор живет и работает в Новороссийске, прошел путь от матроса до капитана дальнего плавания. Его проза запоминается, поэзия — волнует и поется. Николай Бойков считает, что «книга - это тот же морской простор: уводит, качает, создает иллюзию жизни и портит зрение. Как волны, бегут навстречу вопросы, сомнения. Берешь чемодан и куда то торопишься? Куда морячок? Уходишь в океан? Убегаешь от семьи? Ищешь романтику? Рискуешь жизнью? Хочешь быть самостоятельным, а бежишь выполнять чужие команды и правила? А их будет море».

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Опубликован информационный пост, приуроченный ко Дню трезвости, основной целью проведения которого является призыв общественности к борьбе с употреблением алкогольных напитков.

День трезвости — это возможность напомнить обществу о том, какие ценности для нас являются важными, каким ценным является здоровье.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Опубликован видео пост «Уголок избирателя».

13 сентября 2020 года состоятся выборы.

Участие в выборах - это проявление активной гражданской позиции и показатель высокой политической культуры человека. Сделать выбор - значит взять на себя ответственность. От нашего с вами выбора зависит, кому мы доверим свое будущее, будущее своей страны.

Пост содержит разъяснительную информацию о том, что такое выборы и как они проходят.

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

Закончилось лето, а вместе с ним спала изнуряющая жара. Многие люди, соскучившись по природе, устремились в лес.

Сотрудники библиотеки опубликовали видео пост «Правила безопасности лесу». Что должен знать человек перед отправлением в поход?

- географическое положение местности;

- какие вещи и продукты взять с собой;

- знать сколько времени будет длиться поход.

Отправляясь в лес с собой берем: компас, спички, плащ - палатку, сухой паек, прочную непромокаемую одежду, нож и топор для рубки дров.

Правила поведения в походе:

- не ломай ветки деревьев, кустов, не рви цветы на лугах и в лесу;

- не лови бабочек, шмелей, стрекоз и лягушек;

- не бери лишнего у природы;

- не разрушай муравейники;

- не разоряй гнезда;

- не уноси домой детенышей диких животных, находись от них подальше;

- не шуми в лесу.

- не загрязняй природу, забирай с собой мусор;

Во время лесных пожаров идти в лес за грибами, ягодами, в поход или

прогулку НЕЛЬЗЯ!!!

Библиотека-филиал № 14 п. Южная Озереевка

День разноцветных букетов. В этот день все дарят друг другу маленькие букетики ярких осенних цветов. Георгины, астры, гладиолусы, хризантемы – яркие краски и все оттенки бордовых, сиреневых, белых, желтых оттенков радуют глаз. Это зрелость и сочность палитры ранней осени.

Информационный пост рассказывает об истории зарождения необычной традиции общения посредством языка цветов, о том, что в прошлом столетии люди перестали предавать значение подаренным цветам, но современные флористы пытаются вернуть былые традиции и возродить собственное дело.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

В День трезвости сотрудники библиотеки подготовили и опубликовали для читателей видео обзор «Я пью только полезные напитки».

Каждый человек имеет склонность к вредным привычкам. И не секрет, что рано или поздно они оказывают негативное влияние на организм. Однако, существуют напитки, которые кроме воды дают нашему организму еще много полезных веществ.

И о полезности этих напитков рассказал видеообзор под названием «Я пью только полезные напитки».

Источник: ЦГБ им. Баллиона