Прямой эфир «Быть здоровым – просто»

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Сложно переоценить негативное влияние алкоголя на организм человека. В нашей стране существует множество общественных и благотворительных организаций, занимающихся помощью больным алкоголизмом и пропагандирующих здоровый образ жизни. А дважды в год отмечается День трезвости: в сентябре и в октябре.

Дни борьбы с алкоголизмом направлены в первую очередь на просветительскую деятельность молодого поколения. Юные ребята должны отчетливо понимать, куда приводит алкоголизм.

В прямом эфире социальной сети Инстаграм Центральной городской библиотеки им. Э. Баллиона 10 сентября состоялся тематический час «Быть здоровым – просто».

Во время мероприятия сотрудники отдела массовой работы вместе с участниками трансляции обсуждали термин «здоровье», правила здорового образа жизни, а также изучали простые способы найти в себе силу воли и начать исправно вести ЗОЖ. После были продемонстрированы и озвучены названия полезных и интересных Инстаграм – аккаунтов о здоровье и красоте.

Во второй части мероприятия принимала участие новороссийская поэтесса Чернышева Валентина Петровна, которая в свою очередь, рассказала слушателям о том, как ей, несмотря на возраст, удается сохранять позитивное настроение и желание вести активный образ жизни.

Источник: ЦГБ им. Баллиона