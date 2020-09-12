Приветствие участникам, организаторам и гостям кинофестиваля «Кинотавр»

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Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXXI Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

В тексте, в частности, говорится:

«Приветствую вас на XXXI Открытом российском кинофестивале «Кинотавр».

Перешагнув солидный, 30-летний рубеж, ваш фестиваль по праву считается одним из наиболее авторитетных и представительных кинофорумов страны. Он славится дружеской, доброжелательной атмосферой и сложившимися традициями, объединяет на своей творческой площадке признанных мастеров и талантливую молодёжь, а главное, демонстрирует качественные, интересные фильмы, определяет основные тенденции развития отечественного кинематографа.

Уверен, что и нынешний «Кинотавр» пройдёт успешно, будет содействовать продвижению лучших российских кинолент и, конечно, станет по-настоящему праздничным событием для сочинцев и многочисленных гостей знаменитого черноморского курорта, порадует их яркими премьерами и встречами с известными актёрами, режиссёрами, сценаристами.

Желаю вам плодотворного общения и незабываемых впечатлений».

Источник: http://www.kremlin.ru/