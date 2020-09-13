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Прямой эфир в формате виртуальной историко-краеведческой экскурсии «Мой город просторный у Чёрного моря»

Наш город просторный у Чёрного моря

Похож на корабль, плывущий сквозь штормы

Он много изведал солёного горя

И помним героев его до сих пор мы.

Виктор Пахомов.

Изучая книги, мы понимаем, что, несмотря на свою не такую уж долгую историю, наш город всегда являлся участником крупных государственных и даже мировых процессов. Судьба Новороссийска, основанного в 1838 году, может быть благодаря его названию, отражает всю историю России!

В честь дня основания города отдел Краеведения Баллионовской библиотеки 11 сентября провёл прямой эфир в социальной сети Инстаграм «Мой город просторный у Чёрного моря» в формате виртуальной историко-краеведческой экскурсии.

Благодаря прошедшему прямому эфиру подписчики узнали важные краеведческие факты, которые повлияли на облик современного Новороссийска. Зрители узнали о насыщенном историческом пути развития города: о греческой колонии Баты, нашли потерянный след генуэзцев и Великого Шёлкового пути, послушали рассказ о печальной судьбе Суджукской крепости, почтили память отцов-основателей: Н. Н. Раевского-младшего, М. П. Лазарева и Л. М. Серебрякова. Ведущая эфира перелистывала страницы истории Новороссийска, ориентируясь на знаковые события минувших эпох: Новороссийск-губернский, Новороссийская республика, Новороссийск в горниле войн и революций, Новороссийск в период Великой Отечественной. Не обошлось без поэтической составляющей, которая добавила мероприятию особенную праздничную атмосферу. В прямом эфире гости встречи услышали подборку стихотворений о Новороссийске и смогли восхититься поэтическим мастерством местных авторов.

Были рассмотрены и серии книг, которые помогут читателям расширить свои знания о любимом городе.

Онлайн встреча прошла на одном дыхании, интересно и увлекательно, подарив участникам не только новые знания, но и порадовала разнообразием представленного материала. Переплетение истории и литературы помогло лучше понять характер города с богатым культурным наследием.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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