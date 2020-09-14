Стартовал прием заявок на "Жемчужину Кубани"

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Стартовал прием заявок на VII Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах "Жемчужина Кубани" (баян, аккордеон, национальная гармоника). Он пройдет онлайн 10-12 ноября.

Участникам необходимо до 19 октября выслать на электронную почту zhemchuzhinakubani@mail.ru ссылку на видеозапись своего выступления и сопроводительные документы.

Оценивать конкурсантов будут по четырем номинациям: "Солисты – баян", "Солисты – аккордеон", "Солисты – национальная гармоника", "Ансамбли".

В состав жюри войдут мастера и педагоги из разных регионов России. Возглавит жюри профессор Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, народный артист РФ Виктор Романько. Оценивать конкурсантов также будут профессор Астраханской государственной консерватории, заслуженный артист России Александр Бабушкин, доцент кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных, кандидат искусствоведения Мария Власова, преподаватель этой академии Павел Уханов и преподаватель высшей категории Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-Корсакова Михаил Детков.

Музыкантам в рамках программы предложено исполнить несколько произведений в зависимости от возрастной категории: пьесы, полифонические сочинения, сонаты и другие.

Телефон для справок: 8-961-511-19-71 – Скуднев Дмитрий Александрович

Положение на сайте КГИК.

Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba