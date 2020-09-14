Английский дискуссионный клуб. Посвящение Новороссийску

/Культура/

Заседания английского дискуссионного клуба продолжаются! Онлайн – встреча 12 сентября была посвящена Дню основания города Новороссийска и началась с краткой исторической справки.

Руководитель клуба Дитко Марианна сообщила участникам мероприятия, что 12 сентября 1838 года одиннадцать кораблей под российскими флагами вошли в Цемесскую бухту. Командовал ими вице-адмирал Михаил Петрович Лазарев, на борту одного из судов находились генерал Николай Николаевич Раевский и контр-адмирал Лазарь Маркович Серебряков. Шесть тысяч человек высадились на берег, и местные племена, не оказывая сопротивления, покинули эти места. Именно 12 сентября город отмечает день своего рождения.

После вступительного слова началась работа с текстом «Новороссийск – мой город-герой»: чтение, литературный перевод, изучение новых слов и словосочетаний. Затем участники английского дискуссионного клуба читали по ролям диалог, учились воспринимать иностранную речь на слух и разгадывали тематический кроссворд.

Завершился библиотечный онлайн - урок диалогом. Каждый из присутствующих в Skype-конференции рассказал о своих самых любимых местах в Новороссийске, а также поделился мыслями о том, каким станет город в будущем.

Присоединяйтесь к занятиям английского дискуссионного клуба по субботам с 14:00.

Источник: ЦГБ им. Баллиона