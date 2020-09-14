Заседание киноклуба Президентской библиотеки посвятят деревянному зодчеству Ленинградской области

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17 сентября 2020 года в 16:00 состоится заседание киноклуба Президентской библиотеки. Программа включает просмотр и обсуждение фильма режиссера Игоря Смирнова «Деревянные храмы Ленинградской области. История и современность». Фильм снят Санкт-Петербургским творческим объединением «Документальное Видео» в 2018 году.

Представит картину, посвященную русскому стилю архитектуры, директор творческого объединения Елена Смирнова.

Постройки древнейших архитектурных стилей – готического, романского, византийского – широко распространены в Европе. Одновременно с ними на Руси был создан свой архитектурный стиль, ни у кого не заимствованный и нигде более не повторенный. Он зародился около двух тысяч лет назад среди бескрайних лесов, в краю рек и озер, и существовать может только там. Лучшие образцы народного деревянного зодчества составляют бесценный вклад нашей страны в мировую культуру.

Архитектура деревянных храмов развивалась в России много столетий, однако это развитие было прервано господством атеистической идеологии в государстве. Сегодня церковная жизнь возрождается: вновь строятся храмы, в том числе из дерева. Развивается ли деревянное зодчество, способно ли оно теперь создавать новые формы? Ответ на этот вопрос можно получить, изучая древние и современные храмы Ленинградской области. Архитектурный образ – это не только особенности стиля и конструкции здания… В нем запечатлелась также история и современная жизнь. В фильме уделяется большое внимание событиям и людям, определившим судьбу деревянных храмов Ленинградской области.

Заседание киноклуба будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий, а также на тематической странице киноклуба в социальной сети «ВКонтакте» и на YouTube-канале библиотеки.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки