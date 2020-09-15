Студенты духовной семинарии спели для заключенных в Краснодарском крае

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14 сентября студенты Екатеринодарской духовной семинарии дали концерт для осужденных исправительной колонии № 5 в Апшеронске, колонии № 9 в Хадыженске и воспитательной колонии Белореченска.

Мероприятие прошло в онлайн-формате в рамках проекта краснодарского Екатерининского кафедрального собора и УФСИН России по краю «Скажи жизни Да».

Под руководством регента диакона Германа Гайта семинаристы исполнили духовные песнопения, романсы, казачьи песни, колядки и народные композиции. Герман Гайт рассказал, что такой концерт проводится впервые. Некоторые заключенные девятой колонии уже поют в церковном хоре, поэтому выступление студентов стало для них своего рода дополнительным дистанционным занятием. Перед началом пения участники и слушатели концерта пропели молитву «Царю Небесный».

Источник: https://kuban.mk.ru/