Раскрыты детали нового «Ну, погоди»: волка озвучит Харламов

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"Союзмультфильм" анонсировал выпуск новой серии мультфильма "Ну, погоди!" зимой 2020 года.

Уже известно, что волка перерисуют, и только что в студии сообщили, кто его озвучит. Волк будет разговаривать голосом звезды Comedy Сlub Гарика Харламова.

Генпродюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская рассказала о ее нелегком выборе: только на окончательной стадии образ волка выбирали из 50 вариантов.

"При создании нового визуального образа нам удалось сохранить узнаваемость и хулиганское обаяние классического персонажа. При этом с поправкой на современные реалии - Волк поменял гардероб, и, частично, привычки", - приоткрыла новые детали Осенинская. Она подтвердила и то, что следовало ожидать – зрители больше не увидят волка с сигаретой, учитывая новые законы.

Генпродюсер, как пишет Интерфакс, назвала подборку актеров для озвучивания одной из ключевых задач.

"Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске "Ну, погоди!" необходим яркий, харизматичный тембр, кроме того, актер должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, а также исключительным комедийным даром" - указала Осетинская. С учетом всех этих требований, выбор, очевидно, остановился на Гарике «Бульдоге» Харламове.

Перезапуск этого канонического мультфильма киностудия начала в 2020 году. Как рассказали его создатели, мультсериал будет не прямым продолжением уже отснятых серий, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра. Мультфильм уже отрисован в 3D. В картину запустили совершенно новых персонажей: барсука Тима, ежика Шу и косулю Улю. Предварительно намечен выпуск 52 серий.

Ранее у "Союзмультфильма" насчет «Ну, погоди» были другие планы, о которых они сообщили в ноябре 2019 года. Тогда было анонсировано, что первая серия нового сезона выйдет в начале лета 2020 года. А сезон будет состоять из 26 серий.

Первый исторический выпуск "Ну, погоди!" режиссеров Геннадия Сокольского и Вячеслава Котеночкина был выпущен 6 мая 1969 года. Волка тогда озвучил актер Анатолий Папанов, а зайца - актриса Клара Румянцева. Мультфильм вошел в "Золотую коллекцию" киностудии.

Голосом Гарика Харламова уже говорят мультипликационные герои картин:

«Тайная жизнь домашних животных 2», «Псы под прикрытием», «Переполох в джунглях», «ЛЕГО Фильм» и «Оз: Возвращение в Изумрудный Город».

Источник: https://www.mk.ru/