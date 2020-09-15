Прямой эфир «Кубань родная – край любимый»

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В прямой эфире социальной сети Инстаграм на странице Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона 13 сентября состоялось литературно-музыкальное мероприятие, посвященное 83-летию со Дня образования Краснодарского края. Онлайн - встреча с читателями носила название

Мероприятие началось с чтения стихотворения кубанского поэта Виктора Стефановича Подкопаева - «Могучие горы, степные просторы, Приморского берега грань. Леса и поляны, сады и лиманы – Всё это родная Кубань…».

После ведущая пересказала участникам трансляции красивую легенду о Кубани. После были озвучены общие сведения о Краснодарском крае: исторический путь, географическое положение, природные условия, климат, административные единицы, промышленность и многое другое.

Отдельная страничка мероприятия была посвящена символике Краснодарского края. Зрители смогли рассмотреть герб и флаг, прослушать гимн.

Во второй части онлайн-встречи были прочитаны стихи русского советского прозаика, поэта и драматурга, журналиста, участника Великой Отечественной войны – Ивана Федоровича Вараввы. Прозвучали такие произведения, как «Мать Кубань», «В закубанском лесу», «На хуторе нашем вишневом», «Кубань» и другие.

Завершилась трансляция ответами на вопросы слушателей.

Источник: ЦГБ им. Баллиона