Край, которым мы гордимся. 13 сентября – День образования Краснодарского края

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

13 сентября 2020 года - 83 года со Дня образования Краснодарского края. К этому важному и торжественному дню сотрудники отдела массовой работы библиотеки подготовили стихотворную публикацию, которую разместили в социальных сетях учреждения. Автор произведения - Виктор Подкопаев.

Просмотр доступен по ссылке:

https://vk.com/novorossbiblioteka?w=wall-25663784_8124

Легенда о Краснодарском крае появилась в социальной сети Инстаграм библиотеки. История рассказывает о том, как и благодаря кому, здешние земли стали такие плодородными и ухоженными.

Просмотр доступен по ссылке:

https://www.instagram.com/p/CFD8_8MJLu-/

Сотрудники отдела «Молодежный Проспект» не стали исключением и поздравили родной край с праздником.

Подписчикам было предложено пройти викторину о Краснодарском крае, в которой представлены интересные факты.

Просмотр доступен по ссылке:

https://vk.com/novorossisk_biblioteka?w=wall-21419633_8117

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Мультимедийная презентация «Край, которым мы гордимся» знакомит подписчиков с удивительным регионом, который богат и историей, и древними традициями, и динамичной современностью. В регион не иссякают потоки желающих посмотреть местные диковины, и тех, кто мечтает переехать на Кубань навсегда. Жители Кубани по праву гордятся своим краем. По числу жителей край занимает третье место после Москвы и Московской области, является самым северным местом в мире, где выращивают чай. Его омывают два моря: Черное – самое теплое море России и Азовское - самое маленькое море России и самое мелководное в мире.

Об этих и других интересных фактах о Краснодарском крае можно узнать из презентации, пройдя по ссылкам:

https://www.instagram.com/p/CFDnymvH1Cp/

https://ok.ru/g.novoross/topic/152113086252299

https://vk.com/bibl_pavlenko?w=wall-130946670_1785

https://www.facebook.com/margo.bycenko/videos/2926835677420860

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

Видео публикация «Для меня Россия – Краснодарский край!» приурочена к 83-летнему юбилею Краснодарского края.

Свою историю, как самостоятельный регион, Краснодарский край ведёт с 1937 года. Этот возраст для края - это только начало большого пути, поэтому он так быстро развивается и уверенно шагает в ногу со временем.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://ok.ru/profile/575779851967/statuses/152057014121919

https://vk.com/bibliopushkin?w=wall406744981_700%2Fall

https://www.instagram.com/p/CFEwW3yC_ay/

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Ко Дню Краснодарского края был подготовлен видео ролик «Я вырос здесь и край мне этот дорог».

Для любого человека его Малая Родина — это самое замечательное и самое любимое место на Земле. Всех, кто впервые приезжает на Кубань поражает ее благодатная земля, теплый климат и разнообразная природа. Краснодарский край в первую очередь это житница России.

А те, кто родился и вырос в его атмосфере, давно решили для себя: Краснодарский край — самый лучший на этой планете для жизни и рождения детей.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://vk.com/ballion.filial7?w=wall467105342_656%2Fall

https://ok.ru/video/2052798941775

https://www.instagram.com/p/CFEYtjJqk3y/

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

Исторический пост-обзор «Милый край, родные дали», посвященный 83-летию образования Краснодарского края от сотрудников библиотеки, предложил подписчикам обзор необычных книг, повествующих о богатой истории Кубани, истории, в которой причудливо переплелись судьбы и культуры древних греков и скифов, адыгов и казаков…

Книги, предложенные для прочтения, откроют целый мир исторического прошлого края, которым нельзя не гордиться.

Просмотр доступен по ссылке:

https://ok.ru/profile/565938809584/statuses/152282997979376

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Видео презентация «День образования Краснодарского края» рассказывает о событиях 83-летней давности, когда ЦИК СССР принял Постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. Краснодарский край, чаще называют по имени его главной реки - Кубанью.

Любимая Кубань прекрасна и удивительна. Предки потом и кровью осваивали богатейшие территории, сеяли хлеб, защищали рубежи Отечества, строили города и прокладывали дороги. Трудом и талантом многих поколений Кубань стала житницей, здравницей и жемчужиной России.

Просмотр доступен по ссылке:

https://www.instagram.com/p/CFEdUwylWbw/

https://ok.ru/video/1920290130553

https://vk.com/video470890759_456239188

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Опубликован информационный пост «Люблю тебя, мой Краснодарский край», приуроченный к 83-летней годовщине образования региона.

Кубань – один из самых динамично развивающихся и успешных регионов страны, здесь развито сельское хозяйство, промышленность, туризм, многие переезжают сюда жить.

Подписчики узнали обо всём этом, а ещё об успехах и достижениях людей, которые трудятся на благо родного края, об истории образования Кубани.

Просмотр доступен по ссылкам:

https://ok.ru/profile/569871595913/statuses/152148029564297

https://www.instagram.com/p/CFEg2mrJmNZ/

https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/photo/_mypagephoto/292.html

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

День образования Краснодарского края отмечается ежегодно 13 сентября. По всему краю в этот день проходят уроки, посвященные памятной дате, концерты, выставки и соревнования. Праздник отмечают конкурсом поэтов, спортивными турнирами, встречами с ветеранами, кроме того в этот день высаживают деревья.

На сегодняшний день в Краснодарском крае проживает более 5 миллионов человек. На территории Кубани действует 426 муниципальных образований: 37 районов, 11 городских округов и 378 муниципалитетов первого уровня - сельских и городских поселений.

Обо всем этом повествует информационный пост «День образования Краснодарского края».

Библиотека-филиал № 15 х. Семигорский

Опубликована презентация «Уголок земли родной», которая позволила подписчикам окунуться в мир прекрасной Кубанской природы, познакомила с прекрасными поэтическими строчками о Кубани, а также представила историческую справку об образовании Краснодарского края.

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской

Природа Краснодарского края удивительна и уникальна. О том, чем она радует и удивляет, повествует видео-презентация «Природа Краснодарского края». Здесь можно увидеть и моря, и горы, и равнины, и низменности и горные реки, и озера. Подписчики узнали много интересного о контрастном ландшафте края. Если высоко в горах не тает снег, то внизу, под южным солнцем спеет виноград. В видео презентации отдельно представлены природные особенности городов-курортов Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе и Горячий Ключ. Яркие красочные фото равнин, гор, рек, озер морей никого не оставят равнодушными к их красоте.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

На онлайн путешествие по удивительным местам Краснодарского края под названием «Край Кубанский – Родина моя» пригласили подписчиков сотрудники библиотеки, в котором показали, каким многогранным может быть Родной край, пребывание и отдых в котором понравится любому туристу и удовлетворит самые разные запросы путешественников.

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького

Их назвали именами древнегреческих богов и богинь. Они легкие, воздушные, порхающие – бабочки украшают природу Краснодарского края своими замысловатыми узорами и прихотливым полетом.

В День Краснодарского края на страницах в соцсетях опубликован подготовленный сотрудниками библиотеки видеоролик «Разноцветная палитра живой природы», где говорится об удивительных бабочках-эндемиках, обитающих только в Краснодарском крае, о бабочках-краснокнижницах и других прекрасных жительницах садов, лугов, лесов.

Библиотека-филиал № 19 с. Абрау-Дюрсо

Краснодарский край образован в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край (с Адыгейской автономной областью). И к этому событию библиотекари подготовили увлекательную викторину об истории Краснодарского края.

А виртуальная экскурсию по городам Краснодарского края под названием «По родному краю весело шагаю» призвана проверить знания подписчиков о родном крае и расширить их краеведческий кругозор.

Источник: ЦГБ им. Баллиона