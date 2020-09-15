Край, которым мы гордимся. 13 сентября – День образования Краснодарского края
Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона
13 сентября 2020 года - 83 года со Дня образования Краснодарского края. К этому важному и торжественному дню сотрудники отдела массовой работы библиотеки подготовили стихотворную публикацию, которую разместили в социальных сетях учреждения. Автор произведения - Виктор Подкопаев.
Просмотр доступен по ссылке:
https://vk.com/novorossbiblioteka?w=wall-25663784_8124
Легенда о Краснодарском крае появилась в социальной сети Инстаграм библиотеки. История рассказывает о том, как и благодаря кому, здешние земли стали такие плодородными и ухоженными.
Просмотр доступен по ссылке:
https://www.instagram.com/p/CFD8_8MJLu-/
Сотрудники отдела «Молодежный Проспект» не стали исключением и поздравили родной край с праздником.
Подписчикам было предложено пройти викторину о Краснодарском крае, в которой представлены интересные факты.
Просмотр доступен по ссылке:
https://vk.com/novorossisk_biblioteka?w=wall-21419633_8117
Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко
Мультимедийная презентация «Край, которым мы гордимся» знакомит подписчиков с удивительным регионом, который богат и историей, и древними традициями, и динамичной современностью. В регион не иссякают потоки желающих посмотреть местные диковины, и тех, кто мечтает переехать на Кубань навсегда. Жители Кубани по праву гордятся своим краем. По числу жителей край занимает третье место после Москвы и Московской области, является самым северным местом в мире, где выращивают чай. Его омывают два моря: Черное – самое теплое море России и Азовское - самое маленькое море России и самое мелководное в мире.
Об этих и других интересных фактах о Краснодарском крае можно узнать из презентации, пройдя по ссылкам:
https://www.instagram.com/p/CFDnymvH1Cp/
https://ok.ru/g.novoross/topic/152113086252299
https://vk.com/bibl_pavlenko?w=wall-130946670_1785
https://www.facebook.com/margo.bycenko/videos/2926835677420860
Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина
Видео публикация «Для меня Россия – Краснодарский край!» приурочена к 83-летнему юбилею Краснодарского края.
Свою историю, как самостоятельный регион, Краснодарский край ведёт с 1937 года. Этот возраст для края - это только начало большого пути, поэтому он так быстро развивается и уверенно шагает в ногу со временем.
Просмотр доступен по ссылкам:
https://ok.ru/profile/575779851967/statuses/152057014121919
https://vk.com/bibliopushkin?w=wall406744981_700%2Fall
https://www.instagram.com/p/CFEwW3yC_ay/
Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова
Ко Дню Краснодарского края был подготовлен видео ролик «Я вырос здесь и край мне этот дорог».
Для любого человека его Малая Родина — это самое замечательное и самое любимое место на Земле. Всех, кто впервые приезжает на Кубань поражает ее благодатная земля, теплый климат и разнообразная природа. Краснодарский край в первую очередь это житница России.
А те, кто родился и вырос в его атмосфере, давно решили для себя: Краснодарский край — самый лучший на этой планете для жизни и рождения детей.
Просмотр доступен по ссылкам:
https://vk.com/ballion.filial7?w=wall467105342_656%2Fall
https://ok.ru/video/2052798941775
https://www.instagram.com/p/CFEYtjJqk3y/
Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский
Исторический пост-обзор «Милый край, родные дали», посвященный 83-летию образования Краснодарского края от сотрудников библиотеки, предложил подписчикам обзор необычных книг, повествующих о богатой истории Кубани, истории, в которой причудливо переплелись судьбы и культуры древних греков и скифов, адыгов и казаков…
Книги, предложенные для прочтения, откроют целый мир исторического прошлого края, которым нельзя не гордиться.
Просмотр доступен по ссылке:
https://ok.ru/profile/565938809584/statuses/152282997979376
Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина
Видео презентация «День образования Краснодарского края» рассказывает о событиях 83-летней давности, когда ЦИК СССР принял Постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. Краснодарский край, чаще называют по имени его главной реки - Кубанью.
Любимая Кубань прекрасна и удивительна. Предки потом и кровью осваивали богатейшие территории, сеяли хлеб, защищали рубежи Отечества, строили города и прокладывали дороги. Трудом и талантом многих поколений Кубань стала житницей, здравницей и жемчужиной России.
Просмотр доступен по ссылке:
https://www.instagram.com/p/CFEdUwylWbw/
https://ok.ru/video/1920290130553
https://vk.com/video470890759_456239188
Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако
Опубликован информационный пост «Люблю тебя, мой Краснодарский край», приуроченный к 83-летней годовщине образования региона.
Кубань – один из самых динамично развивающихся и успешных регионов страны, здесь развито сельское хозяйство, промышленность, туризм, многие переезжают сюда жить.
Подписчики узнали обо всём этом, а ещё об успехах и достижениях людей, которые трудятся на благо родного края, об истории образования Кубани.
Просмотр доступен по ссылкам:
https://ok.ru/profile/569871595913/statuses/152148029564297
https://www.instagram.com/p/CFEg2mrJmNZ/
https://my.mail.ru/mail/biblio-myskhako/photo/_mypagephoto/292.html
Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка
День образования Краснодарского края отмечается ежегодно 13 сентября. По всему краю в этот день проходят уроки, посвященные памятной дате, концерты, выставки и соревнования. Праздник отмечают конкурсом поэтов, спортивными турнирами, встречами с ветеранами, кроме того в этот день высаживают деревья.
На сегодняшний день в Краснодарском крае проживает более 5 миллионов человек. На территории Кубани действует 426 муниципальных образований: 37 районов, 11 городских округов и 378 муниципалитетов первого уровня - сельских и городских поселений.
Обо всем этом повествует информационный пост «День образования Краснодарского края».
Библиотека-филиал № 15 х. Семигорский
Опубликована презентация «Уголок земли родной», которая позволила подписчикам окунуться в мир прекрасной Кубанской природы, познакомила с прекрасными поэтическими строчками о Кубани, а также представила историческую справку об образовании Краснодарского края.
Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской
Природа Краснодарского края удивительна и уникальна. О том, чем она радует и удивляет, повествует видео-презентация «Природа Краснодарского края». Здесь можно увидеть и моря, и горы, и равнины, и низменности и горные реки, и озера. Подписчики узнали много интересного о контрастном ландшафте края. Если высоко в горах не тает снег, то внизу, под южным солнцем спеет виноград. В видео презентации отдельно представлены природные особенности городов-курортов Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе и Горячий Ключ. Яркие красочные фото равнин, гор, рек, озер морей никого не оставят равнодушными к их красоте.
Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской
На онлайн путешествие по удивительным местам Краснодарского края под названием «Край Кубанский – Родина моя» пригласили подписчиков сотрудники библиотеки, в котором показали, каким многогранным может быть Родной край, пребывание и отдых в котором понравится любому туристу и удовлетворит самые разные запросы путешественников.
Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького
Их назвали именами древнегреческих богов и богинь. Они легкие, воздушные, порхающие – бабочки украшают природу Краснодарского края своими замысловатыми узорами и прихотливым полетом.
В День Краснодарского края на страницах в соцсетях опубликован подготовленный сотрудниками библиотеки видеоролик «Разноцветная палитра живой природы», где говорится об удивительных бабочках-эндемиках, обитающих только в Краснодарском крае, о бабочках-краснокнижницах и других прекрасных жительницах садов, лугов, лесов.
Библиотека-филиал № 19 с. Абрау-Дюрсо
Краснодарский край образован в результате разделения Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский край (с Адыгейской автономной областью). И к этому событию библиотекари подготовили увлекательную викторину об истории Краснодарского края.
А виртуальная экскурсию по городам Краснодарского края под названием «По родному краю весело шагаю» призвана проверить знания подписчиков о родном крае и расширить их краеведческий кругозор.
Источник: ЦГБ им. Баллиона