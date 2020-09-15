14 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

14 сентября 2020 года со Дня рождения русского поэта, автора около 50 книг стихов и ряда статей о классической и современной русской поэзии Александра Семеновича Кушнера – 84 года.

К этому событию сотрудники отдела массовой работы библиотеки подготовили интересную литературную публикацию, которую разместили на странице учреждения в социальной сети ВКонтакте.

Сентябрь богат на разнообразные значимые события и праздничные дни. В честь Дня учреждения города Новороссийска, Дня освобождения о немецко-фашистских захватчиков сотрудники библиотеки проводят прямые эфиры в социальной сети Инстаграм.

В литературной рубрике о книгах, по мотивам которых сняты фильмы была создана опубликована заметка о произведении американского писателя Джеймса Дэшнера «Бегущий в лабиринте».

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

14 сентября 2020 года исполнилось бы 80 лет Юлии Николаевне Вознесенской.

Писательница Юлия Вознесенская – это наш современник, но при изучении ее биографии становится непонятно, как смогла эта хрупкая женщина прожить такую насыщенную событиями и трудностями жизнь.

Что только не пережила Вознесенская: ссылку, женскую колонию, пришлось быть выдворенной из страны, жить на чужбине, заболеть раком и чудом вылечиться, трудиться в Леснинском монастыре, похоронить мужа и все же уйти из жизни от раковой болезни.

В рубрике «BOOK-симпатия», адресованной молодежной аудитории, подписчики познакомились с книгой Жвалевского А. и Пастернак Е. «Грабли сансары».

Новая повесть популярных авторов состоит из двух частей. Они очень отличаются по настроению. И если после первой части читатель почувствует грусть и безысходность, не стоит отчаиваться: вторая часть добавит оптимизма. Тест-читатели по-разному оценивали "Грабли сансары", но фразу "не мог оторваться" повторяли почти все.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Опубликован информационный пост к 80-летию со дня рождения писательницы Ю.Н. Вознесенской.

Юлия Николаевна Вознесенская (1940 - 2015) родилась в семье военного инженера. Училась в Ленинградском институте театра, музыки и кино, была активным деятелем в кругах неформального искусства. С 1964 г. занималась в литературном объединении у известной переводчицы и поэтессы Татьяны Григорьевны Гнедич.

С 1966 г. начала печататься – опубликовала стихи сначала в периодике, потом в самиздате. В 1973 г. приняла крещение. Участвовала в ряде демонстраций и голодовке протеста художников-нонконформистов. Проводила литературные вечера в своей комнате в коммунальной квартире. В 1976 г. была осуждена на пять лет ссылки за «антисоветскую пропаганду». Бежала из ссылки в Ленинград, на суд по делу Рыбакова, что привело к двум годам лагерного заключения до июня 1979 г.

В 1980 г. эмигрировала из СССР вместе с двумя сыновьями. До 1984 г. Ю.Н. Вознесенская жила во Франкфурте-на-Майне, потом поселилась в Мюнхене, где работала на радиостанции «Свобода».

В 1996–1999 гг. жила в Леснинской женской обители Пресвятой Богородицы во Франции. Там по благословению игуменьи Афанасии написала роман-притчу «Мои посмертные приключения», после чего стала выпускать примерно по одному роману в год. С 2002 г. жила в Берлине. Мирно преставилась в 2015 году.

Библиотека-филиал № 8

Опубликован информационный видео пост под названием «Поэзия», посвященный поэтам-кубанцам.

На горизонте появляются новые талантливые авторы – еще не признанные, но уже мастера слова. Только официально в литературных Союзах состоят более 70 писателей Краснодарского края, не считая «самодеятельных», но от этого не менее талантливых поэтов.

Среди многих хотелось бы отметить Людмилу Бугрову в частности ее стихотворение – «Женщина Осень».

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Видео пост «Королева детективов» приурочен к 130-летие со дня рождения культовой английской писательницы и драматурга, «королевы детектива» Агаты Кристи.

За свою долгую 86-летнюю жизнь она написала огромное количество произведений, ставших классикой английской литературы. По романам А. Кристи снято более тридцати художественных фильмов, не считая знаменитого телесериала «Пуаро Агаты Кристи».

Презентация содержит интересные факты из жизни знаменитой англичанки.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Опубликован информационный пост «История улицы 8-ая Гвардейская», приуроченный ко Дню основания города героя Новороссийска.

В селе Мысхако г. Новороссийска есть улица 8-ая Гвардейская. Названа она в честь Восьмой гвардейской стрелковой бригады, участвовавшей в десанте на легендарную Малую землю.

Восьмая гвардейская стрелковая бригада до 6 сентября 1942 года именовалась 4-й воздушно-десантной бригадой. Сформирована она была в конце 1941 года в Грозном.

30 января по приказу Военного совета 47-й армии бригада была перемещена под Геленджик. Где стала готовиться к высадке морского десанта. 21-23 февраля она на кораблях Черноморского флота была переброшена на Малую землю и сразу же в составе 20-го десантного стрелкового корпуса с ходу вступила в бой.

Библиотека села Мысхако собирает и бережно хранит документы отражающие историю села, выражая благодарность жителям за предоставленные фотографии.

Источник: ЦГБ им. Баллиона