/Культура/

В институте культуры сегодня, 15 сентября, состоялась встреча с народным артистом России, известным сценаристом и режиссером Виктором Мережко.

В теплой, дружеской атмосфере он пообщался со студентами вуза, преподавателями и деятелями культуры края.

"Я уже был здесь очень давно. Территория изменилась, у вас стало очень красиво. Мне понравился ваш институт", – поприветствовал участников встречи Виктор Иванович.

Отрывки из фильмов по его сценарию, режиссерские работы, разговоры о кино. Виктор Мережко рассказывал о детстве, творческом пути, работе с Нонной Мордюковой и Никитой Михалковым.

Сценарист говорил о проектах над которыми сейчас работает, давал советы молодым коллегам, вспоминал интересные случаи из творческой деятельности.

Встреча проходила в формате беседы, свои вопросы мэтру кинематографа задавали и студенты. Их волновали проблемы отрасли и даже новые правила известной кинопремии "Оскар".

Виктор Мережко отметил, что с удовольствием бы продолжил сотрудничество с институтом культуры и предложил ректору Сергею Зенгину обсудить в дальнейшем творческие проекты.

"У нас праздник кино. Потому что этот человек есть во всех киноэнциклопедиях мира, – отметил профессор кафедры телерадиовещания, известный киновед Григорий Гиберт. – Со сценариста начинается всякий путь фильма. У нас в гостях уникальный человек. Его сценарии стали эпохой в нашем кинематографе".

После творческой встречи Виктор Мережко проведет профессиональный мастер-класс только для студентов кафедры телерадиовещания, он будет говорить об основах драматургии и режиссуры кино.

Источник: пресс-служба ректора КГИК