15 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

15 сентября 1971 года была проведена первая организованная акция экологов против ядерных испытаний. Именно этот день вошел в историю как День создания международной экологической организации «Greenpeace». Ее основатели - Бен Мэткаф и Дэвид Фрейзер Мак Таггарт - «первые воины зеленого воинства».

Еще одна заметка появилась в социальных сетях учреждения. На этот раз речь велась о настоящей королеве детектива. В этот день, в 1890 году, родилась Агата Мэри Кларисса Маллоуэн, более известная как Агата Кристи.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Информационный пост «Королева детектива» приурочен к 130-летию со дня рождения писательницы Агаты Кристи.

Агата Кристи – английская писательница, прозаик и драматург, создательница Эркюля Пуаро и мисс Марпл. Работы автора до сих пор расходятся миллионными тиражами, ее книги стали третьими по популярности после Библии и произведений Шекспира.

Ей удалось изменить представления о детективном жанре и стать одной из самых известных писательниц в мире.

Видео презентация «Альберт Лиханов – главный маршал детства» знакомит подписчиков с творчеством писателя, которое он посвятил детству. Герои его произведений - дети, подростки. Искренне, просто и доверительно автор рассказывает об их жизни, о сложностях возраста, о самопознании и самосовершенствовании юной личности, о становлении отношения к миру.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике "Этот день в истории" посвящен 222 - летию с того момента, как царь Пётр I собственноручно обрезал бороды своим вельможам, состоялся большой обед у боярина Алексея Семёновича Шеина по случаю тогдашнего Нового года. Некоторые из недогадливых гостей явились с бородами, но теперь в обрезании бород упражнялся царский шут. Кто после этого не хотел бриться, должен был платить пошлину за право на бороду.

Еще один информационный пост в рубрике "Этот день в истории" под названием «Памятные этапы в жизни Новороссийска» создан в виде календаря.

52 года назад, был установлен памятник «Торпедный катер».

47 лет назад присвоено почетное звание города-героя с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

45 лет назад, на Октябрьской площади Новороссийска, установлен памятный знак на месте гибели Вити Новицкого, в честь пионера-героя, героически погибшего при обороне города.

Видео пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен Айседоре Дункан.

В 1927, в Ницце из-за того, что шарф намотался на колесо автомобиля, погибла американская танцовщица Айседора Дункан.

В этом году исполняется 125 лет со дня рождения Есенина. И Айседора Дункан интересна тем, что она была его женой.

Как утверждают свидетели, в первый день их знакомства они общались знаками, жестами, улыбками. Поэт говорил только по-русски, танцовщица только по-английски.

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

Информационно-познавательный пост-обзор «Леди Агата Кристи – королева детектива» посвящен 130-летию со дня рождения знаменитой писательницы.

Вниманию читателей были представлены фото леди Агаты, ее интересные афоризмы и высказывания. А для любителей отечественного кино обзор замечательных отечественных экранизаций, снятых по произведениям Агаты Кристи.

Вниманию подписчиков представлена онлайн-викторина «Казацкому роду нет переводу», приуроченная ко Дню кубанской семьи.

Викторина состоит из 13 вопросов на знание истории и традиций кубанского казачества.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

Ко дню освобождения города Новороссийска опубликован патриотический видео пост «Навек в нашу память вошли эти дни».

Подписчики познакомились с редкими, архивными, историческими фактами освобождения города Новороссийска от немецких оккупантов.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Сотрудники библиотеки предложили подписчикам обзор книг под названием «Город – герой Новороссийск», в котором представлены книги авторов с разными судьбами, многие из них сами воевали, многие погибли, о событиях Великой Отечественной войны, происходивших на территории Краснодарского края и Новороссийска.

Уже нет в живых большинство этих писателей. Тем дороже должны быть читателям их воспоминания, повести, рассказы, стихи – свидетельства испытаний, выпавших на долю нашего народа.

Библиотека-филиал № 14 п. Южная Озереевка

Опубликованы два информационных поста, посвященные творчеству писателей.

Первый пост знакомит подписчиков с одной из самых успешных криминалистов-писателей и драматургов 20-го века – королевой детективов, создавшей всем полюбившихся персонажей, включая известных гениев-детективов: Эркюля Пуаро и восхитительную мисс Марпл.

Второй пост под названием «Отважный романтик» рассказывает об американском писателе Д.Ф. Купере, который стал первым американским писателем, признанным культурной средой Старого Света. Высокую оценку его творчеству дали такие прозаики и поэты, как О. Бальзак, У. Теккерей, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов; Купера нередко именовали американским Вальтером Скоттом.

Источник: ЦГБ им. Баллиона