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Новороссийска слава не смолкает

В прямом эфире социальной сети Инстаграм на странице Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона 15 сентября состоялось одно из самых интересных мероприятий сентября.

Для участников трансляции была проведена литературно-музыкальная программа «Новороссийска слава не смолкает», посвященная 182-летию со Дня основания города (в рамках Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника»).

Встреча началась с выступления библиотекаря, которая рассказала о том, как 12 сентября 1838 года в Цемесскую бухту вошли 11 кораблей под российскими флагами, с них на берег высадились 6 тысяч человек. Командовал кораблями вице-адмирал Михаил Петрович Лазарев, с ним были: генерал Николай Николаевич Раевский и контр-адмирал Лазарь Маркович Серебряков. 

После речь велась о первых жителях в городе, разразившейся Крымской войне, вторичном учреждении и многом другом. А вот о событиях 1942-1943 годов на территории Новороссийска было рассказано подробнее. Заключительной страничкой лекционной части стала виртуальная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей Черноморского города-героя.

Затем для зрителей трансляции выступали новороссийские литераторы, члены клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ»: Чернышева Валентина Петровна и Коновалова Алевтина Юрьевна. Поэтессы прочли запоминающиеся стихотворения о городе, продемонстрировали краеведческий альманах «ИСТОКИ», а также показали красочные видеоролики.

До новых встреч в эфирах Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона!

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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