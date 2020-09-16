«Продвинуть человечество хоть немного вперёд». О чем мечтал Константин Циолковский

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«Деятельность и работы К. Циолковского многогранны: он разрабатывал вопросы воздухоплавания, аэродинамики, физики, астрономии, межпланетных сообщений, естествознания, но в тоже время он и философ и писатель», – сказал о нём советский учёный Николай Рынин в книге «Русский изобретатель и учёный Константин Эдуардович Циолковский» (1931).

«Патриарх звездоплавания», основоположник современной космонавтики, изобретатель-самоучка с очень нелёгкой судьбой, «Циолковский принадлежит к тем исключительным умам, творческие силы которых избирают себе крупные цели», – писал математик и популяризатор науки Яков Перельман в издании «Циолковский: его жизнь, изобретения и научные труды» (1932), включённом в электронную коллекцию Президентской библиотеки, посвящённую учёному, философу и писателю.

17 (5 по старому стилю) сентября исполняется 163 года со дня рождения Константина Циолковского. Он родился в селе Ижевском под Рязанью и происходил из старинного польского дворянского рода. Про своих родителей в автобиографии, приведённой в книге Якова Перельмана, Циолковский писал: «Отец – свободомыслящий поляк (из Волыни) с тяжёлым характером, но очень честный, за что и терпел всю жизнь бедность. Мать – русская, с „искрой“, как говорил отец. У отца была наклонность к изобретательству (изобрёл и устроил молотилку), к естественным наукам (был преподавателем естествознания, но, кажется, через год его выставили) и философии. В роду матери были искусные мастера».

Наследственный интерес к мастерству, изобретениям и наукам проявился у мальчика после несчастья – катаясь на санках, он простудился, переболел скарлатиной и в результате почти потерял слух. Это помешало ему учиться в школе: «„Учителей совершенно не слышал или слышал одни неясные звуки“, – вспоминал Циолковский в автобиографии, которую цитирует инженер Борис Воробьёв в книге «Циолковский». – „Ещё одиннадцати лет <…> мне нравилось делать кукольные коньки, домики, санки, часы с гирями и проч. Всё это было из бумаги и картона и соединялось сургучом… <…> Проблески серьёзного умственного сознания… проявились при чтении. Лет четырнадцати я вздумал почитать арифметику, и мне показалось всё там совершенно ясным и понятным“».

Подросток успешно занимался самообразованием и изобретательством – читал книги из библиотеки отца и конструировал различные приборы и устройства – астролябию, токарный станок, самодвижущуюся паровую коляску, бумажный аэростат. Отец отправил способного сына в Москву, поступать в Высшее техническое училище (ныне МГТУ им. Баумана). Но в училище Константин не поступил и вёл в Москве почти нищенскую жизнь: «Питался одним чёрным хлебом, не имел даже картошки и чаю. Зато покупал книги, трубки, реторты, ртуть, серную кислоту и проч. для различнейших опытов и самодельных аппаратов», – приводит его рассказ Борис Воробьёв. Циолковский продолжал заниматься самообразованием: ежедневно по несколько часов проводил в бесплатной Чертковской библиотеке и за три года жизни в Москве освоил полную гимназическую программу и часть университетской.

В 1879 году Константин Циолковский сдал экзамен на учителя математики и через год в Боровском уездном училище Калужской губернии началась его педагогическая деятельность. «Я – чистейший самоучка. Права учителя приобрёл по экзамену (экстерном в 1879 г.). Прослужил без перерыва около 40 лет. В 1920 году вышел по болезни в отставку. <…> Понятно, что моя глухота с детского возраста, лишив меня общения с людьми, оставила меня с младенческим знанием практической жизни… Я поневоле чуждался её и находил удовлетворение только в книгах и размышлении. Вся моя жизнь состояла из работ, остальное было недоступно», – признавался Циолковский в автобиографии, приведённой в книге Перельмана.

Широта интересов и тематика научных изысканий и разработок учёного очень велики – от вопроса «Как предохранить нежные вещи от толчков» (1891) до определения «Причин космоса» (1925) и «Целей звездоплавания» (1930). Эти и другие работы представлены в фонде Президентской библиотеки. Исследования в области аэро- и термодинамики, теории воздухоплавания, астрономии, астрофизики и космогонии; работы по научной этике, филологии, биологии и философии; научно фантастические произведения и технические проекты и изобретения – Циолковский является автором более 400 печатных трудов и рукописей.

Всю эту огромную научную деятельность Константин Циолковский вёл в тяжёлых условиях, борясь с бедностью, непониманием, бюрократизмом официальной науки. Работу над учёными трудами приходилось совмещать с нелёгким преподавательским трудом, а для этого «вставать чуть свет и, уже поработавши над своими сочинениями, отправляться в училище», – вспоминал Циолковский. Почти все заработанные средства уходили на опыты и печатание за свой счёт рукописей, которые не принимали издательства. Общение с учёной средой и признание приходили постепенно.

Отсутствие в провинции сведений о достижениях мировой науки приводило к тому, что Циолковский порой повторял уже сделанные открытия: «…я представил ряд своих работ… в С.-Петербургское Физико-Химическое общество. Содержимое их несколько запоздало, т. е. я сделал самостоятельно открытия, уже сделанные другими», – сознавался он в автобиографии, цитируемой в книге Николая Рынина, который поясняет, что «везде, во всех своих работах К. Циолковский проявляет оригинальность и самобытность, и, хотя условия работ в Калуге… не давали ему возможности следить за литературой интересовавших его вопросов, тем не менее, он по разным вопросам опережал многих европейских учёных, а по некоторым – независимо приходил к тем же выводам, которые получались за границей».

В первые десятилетия XX века Циолковского преследовали несчастья – смерть сыновей Игнатия и Александра, разлив Оки, затопивший дом и уничтоживший результаты многих его трудов, арест и допросы на Лубянке… Но случались и радостные события: учёный был избран в число членов-соревнователей Социалистической академии общественных наук, ему была назначена пожизненная пенсия за заслуги перед отечественной и мировой наукой.

Несмотря на все трудности и пошатнувшееся здоровье, Циолковский продолжал работать, он утверждал: «Жизнь несла мне много горестей, и только радостный мир идей помог мне их перенести. <…> Основной мотив моей жизни – сделать что-нибудь полезное для людей, не прожить даром жизни, продвинуть человечество хоть немного вперёд. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба, ни силы. Но я надеюсь, что мои работы – может быть скоро, а может быть, и в отдалённом будущем, – дадут обществу горы хлеба и бездну могущества», – эти слова гениального ученого приводятся в книге Якова Перельмана.

Константин Циолковский скончался 19 сентября 1935 года в Калуге и был похоронен в городском Пушкинском саду, который с 1935 года является парком, носящим имя основоположника современной космонавтики.

В коллекции Президентской библиотеки помимо уже упоминавшихся изданий представлены электронные копии многочисленных книг и статей учёного, например, «Простейший проект чисто металлического аэроната из волнистого железа» (1914) и «Космические ракетные поезда» (1929), автобиографические и документальные материалы: «К. Э. Циолковский. 1857–1935» (1939), «Путеводитель по Дому-музею К. Э. Циолковского» (1965), видеофильм Президентской библиотеки «Циолковский» (2011) и многое другое.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки