Прямой эфир в формате патриотической гостиной «Вечный огонь»

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16 сентября особенный день в истории Новороссийска. Это второй день рождения города-героя – день освобождения от фашистской чумы.

Сейчас на месте окопов, землянок, командных пунктов и зенитных батарей жилые кварталы. Но эта земля помнит совсем другое время, когда от разрывов бомб содрогались море и суша, а в небе днем и ночью кружила адская ка­русель из вражеских «юнкерсов». Окунуться в историю освобождения Новороссийска помог прямой эфир отдела Краеведения Баллионовской библиотеки в формате патриотической гостиной «Вечный огонь».

Рассказ ведущей был наполнен ценным историко-краеведческим содержанием. Зрители узнали, что именно оккупированный Новороссийск стал самым мощным оборонительным районом немецкой армии и был началом «Голубой линии». Отрывки из книг помогли познакомиться с жизнью горожан во время захвата города отборными немецкими и румынскими дивизиями. Библиотекарь подчеркнула, что наш город во время войны приобрёл особое значение для обеих сторон и оказался ареной продолжительной, кровопролитной и упорной борьбы, поэтому освобождение Новороссийска стало первостепенной задачей для военного руководства страны.

Особое внимание было уделено книжному краеведческому материалу: воспоминаниям очевидцев и участников боёв за Новороссийск. Гости эфира узнали живые подробности Новороссийской десантной операции, познакомились с историческими публикациями, книгами из серии «Ратный подвиг Новороссийска» и другими важными краеведческими источниками, которые помогут изучить славную военную летопись Новороссийска. Благодаря чётко сформулированному повествованию, зрители смогли ясно представить картины тех героических событий и восхититься мужеству и отваге воинов, не жалевших жизни ради освобождения города.

Не обошлось без поэзии: в ходе выступления были процитированы стихи фронтовых поэтов – участников боёв за Новороссийск, а слайды мультимедийной презентации транслировали не только реальные фотографии событий и героев, но и рисунки художников с передовой, запечатлевших моменты жизни, боёв и военные пейзажи Новороссийска времен 1943 года.

Прошедший эфир был наполнен не только важной историко-краеведческой составляющей, но и пронизан воодушевлением и праздничной атмосферой. Познакомившись с историей Великой Отечественной войны на территории Новороссийска, с био­графиями Героев, зрители соприкоснулись с историческим наследием нашей Родины, с её наиболее славными событиями и людьми.

Источник: ЦГБ им. Баллиона