16 сентября. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике "Литературная среда" - знакомство с романом Абрахам Вергезе «Рассечение Стоуна». Это история любви длиною в жизнь, предательства и искупления, человеческой слабости и силы духа, изгнания и долгого возвращения домой.

В миссионерской больнице Аддис-Абебы при трагических, истинно шекспировских, обстоятельствах рождаются два мальчика, два близнеца, сросшихся головами, Мэрион и Шива. Рожденные прекрасной индийской монахиней от хирурга-англичанина, мальчики осиротели в первые часы жизни. Искусство и мужество врачей, разделивших их сразу после рождения, определило их жизнь и судьбу. Мэрион и Шива свяжут свою жизнь с медициной, но каждый пойдет своей дорогой. Их ждет удивительная, трагическая и полная невероятных событий судьба. Абсолютно счастливое детство и драматическая юность, поиски себя и своих корней, любовь, похожая на наваждение, и ревность, изъедающая душу. И все это под сенью медицины. Что бы не происходило в жизни героев этого воистину большого романа, как бы не терзала их судьба, главным для них всегда оставалась хирургия - дело, ради которого они пришли в этот мир.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Опубликован информационный пост, приуроченный к 275-летию со дня рождения М.И. Кутузова.

16 сентября1745 г. родился Михаил Илларионович Кутузов.

Русский полководец, государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал из рода Голенищевых-Кутузовых, участник русско-турецких войн, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года. Казанский, Вятский и Литовский генерал-губернатор, Санкт-Петербургский и Киевский военный губернатор. Полномочный посол в Турции. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия. С 1812 года именовался светлейшим князем Голенищевым-Кутузовым-Смоленским.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост ы рубрике «Этот день в истории» был посвящен 130-летию королевы детектива Агаты Кристи.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, Агата Кристи является самым продаваемым автором художественных произведений всех времен с тиражом примерно 4 миллиарда экземпляров. В 1948 году за один день издательство «Пингвин букс» опубликовало миллион экземпляров ее книг. Она стала первым автором детективов с таким тиражом. Она также единственный автор детективов, создавшая двух одинаково известных персонажей — Эркюля Пуаро и мисс Марпл.

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

В рамках реализации программы ЗОЖ и «Антинарко» в социальных сетях библиотеки опубликован видео пост «Здоровый образ жизни».

Чтобы быть здоровым необходимо соблюдать правила личной гигиены, соблюдая которые можно сохранить свое здоровье и уменьшите риск заболевания.

Источник: ЦГБ им. Баллиона