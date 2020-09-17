16 сентября — День освобождения города-героя Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Пост, подготовленный сотрудниками отдела массовой работы библиотеки, приуроченный ко Дню освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков, содержал информацию о событиях, которые произошли в ночь на 16 сентября 1943 года.

Еще одна публикация представляла из себя небольшое стихотворение-реквием о погибших моряках Черноморского флота. К сожалению, автор произведения – неизвестен.

С 12 по 16 сентября на страницах социальных сетей сообщества отдела «Молодёжный проспект» была организована онлайн фотовыставка «Нет городов, похожих на него», приуроченная к 182-й годовщине образования города и ко дню освобождения города Новороссийска от немецких захватчиков. Читатели делились фотографиями с городскими пейзажами: кто-то любит море, кто-то любит горы, кто-то бродит по городским улицам с фотоаппаратом. Но каждый фотомастер был по-своему индивидуален и неповторим.

А в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков опубликован авторский видеоролик «Легендарный Новороссийск», из которого читатели узнали, чем был памятен для всех новороссийцев сентябрь 1966 года и сентябрь 1973 года, а также был представлен краткий экскурс в историю 1941-1943 годов.

Военная хроника перенесла читателя на 77 лет назад, в те дни, когда за мужество и отвагу 21 воин-защитник Малой земли был удостоен звания Героя Советского Союза, сотни солдат и офицеров награждены орденами и медалями.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

Новороссийцы свято чтят память тех, кто сражался за их родной город. Многочисленные памятники напоминают современникам и будут напоминать потомкам о героических защитниках Новороссийска, беззаветно выполнивших свой священный долг перед Родиной. Таким памятником является и батарея Зубкова, о которой в видеоролике «Мой город-герой» рассказали подписчикам сотрудники библиотеки.

Батарея Зубкова являлась самой результативной батареей Береговой обороны. Сейчас это мемориальный памятник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенный на возвышенности мыса Пенай.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Видео презентация ко Дню города Новороссийска «И снова ратной дате слава» рассказывает о боях за Новороссийск, которые продолжались 393 дня. Дольше оборону держал только героический Ленинград.

Сражение за Новороссийск закончилось полным освобождением города 16 сентября 1943 г.14 сентября 1973 г., в честь 30-летия победы над силами вермахта при защите Северного Кавказа, Новороссийск получил звание «Город-герой».

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Насколько вы знаете Новороссийск в годы ВОв? Библиотека предложила принять подписчикам участие в увлекательной викторине, посвященной освобождению города-героя от немецко-фашистских захватчиков. Были предложены интересные вопросы по историко-военной тематике.

У читателей появилась возможность проверить свои знания по истории родного городка, познакомиться с памятниками войны и их создателями.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Многие улицы Новороссийска названы в честь героев Великой Отечественной войны. Но, к сожалению, не все знают, почему те или иные городские объекты названы именно так. Именами героев, которые принимали участие в боях за Новороссийск, названо 13 улиц.

Сотрудники библиотеки подготовил для подписчиков исторический экскурс «В названии улиц героев имена», в котором постарались рассказать о некоторых из них, о их жизни и подвигах.

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького

День освобождения Новороссийска – важная веха в жизни города. О боевых подвигах земляков-ветеранов, о прорыве «Голубой линии» и полном освобождении Новороссийска идет речь в видеоролике «Здесь раньше вставала земля на дыбы. А ныне гранитные плиты», подготовленном сотрудниками библиотеки. Потомкам следует не забывать про их подвиг и благодарить героев за то, что мы живем на свободной земле.

Поэзия Ивана Вараввы находится на удивительном стыке лиризма и патриотизма. Стихотворение И. Вараввы «Железные леса» - как будто написано про Новороссийск, про оборону Малой земли, где реликтовые леса напитались железом, где ровные ряды сосен стоят почетным караулом над могилами и памятниками павших героев.

В День освобождения Новороссийска опубликован видеоролик «Железные леса», где стихотворение И. Вараввы читает подписчик библиотеки Сергей Кулешов.

Источник: ЦГБ им. Баллиона