К 120-летию со дня рождения С.И. Ожегова

/Культура/

Ожегов Сергей Иванович – лингвист, доктор филологических наук, профессор, автор выдержавшего множество изданий «Словаря русского языка».

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко приглашает на прямой эфир в социальной сети Инстаграм под названием «Ожегов – человек и словарь».

Первая часть встречи пройдет в формате мультимедийной презентации. Она будет посвящена биографии и научным трудам Ожегова.

Вторая часть онлайн мероприятия – это обзор, где вы познакомитесь с наиболее значимым этапом развития русской лексикографии – составлением толковых словарей, а именно: «Словарем русского языка» С.И. Ожегова, «Орфографическим словарем русского языка, «Толковым словарем русского языка» В. Даля, «Топонимическим словарем», «Словарем трудностей русского языка», «Большим англо-русский словарем».

Присоединяйтесь к трансляции, чтобы узнать про богатое наследие толковых словарей, пользуйтесь ими и говорите грамотно.

Прямой эфир будет интересен старшеклассникам.

Ждем вас на странице @biblioteka_pavlenko 24 сентября в 13:00

Источник: ЦГБ им. Баллиона