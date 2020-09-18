17 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Публикация в формате творческого портрета, подготовленная сотрудниками отдела массовой работы, появилась в социальных сетях библиотеки и познакомила подписчиков с тем фактом, что в этот день родился советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог – Владимир Валентинович Меньшов.

Осень – пора спокойных, вдохновляющих книг. Именно поэтому в рубрике «Литературный совет», публикуемой в социальной сети Инстаграм в аккаунте библиотеки Баллиона, было рассказано о книге немецкого писателя XX века «Жизнь взаймы». Автор - Эрих Мария Ремарк.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Краеведческий четверг» - книга «Стрельба на поражение» известного кубанского журналиста, писателя и педагога В. В. Рунова

Автор принадлежит к поколению, пережившему взлеты и падения, выпавшие великой стране во второй половине XX века. В этой книге удивительным образом он соединил, казалось бы, несоединимое, создав осязаемый контур эпохи. В ней безвозвратно канувшее время возвращается вновь. В книге много героев, но ни одного случайного. Сквозь испытания самого жестокого века с оптимизмом искренних заблуждений стремятся они к обещанной социальной гармонии и личному счастью «в отдельно взятой стране». Детство Владимира Рунова прошло при Сталине, молодость при Хрущеве, зрелость при Брежневе и Андропове, испытания в горбачевскую-ельцинскую эпоху.

В журналистской среде В. Рунов прослыл блистательным беллетристом.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Информационно-познавательный пост под названием «Мы стих твой вырвем из забвенья» посвящен 225-летию со дня рождения К.Ф. Рылеева - русского поэта, общественного деятеля, декабриста, одного из пяти казнённых руководителей Декабристского восстания 1825 года.

Пост знакомит подписчиков с биографией революционера, в которой было немало тяжелых моментов.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» под названием «В родном краю душа поет» посвящен Дню города.

Новороссийск занимает особое место среди всех южных городов. Расположенный у самых берегов глубоководной бухты, красивый, цветущий, благоустроенный - всегда был крупным торговым портом и важным форпостом рубежей страны. Главные достопримечательности Новороссийска – это набережная, пропахшая морем, чистые уютные улицы, стоящие на рейде корабли и широкие галечные пляжи. Зачаровывают своей красотой фонтаны, которые бьют прямо из морской воды… И как душе не петь от всей этой красоты!

Информационный пост «События накануне» посвящен освобождению города от немецких захватчиков.

В ночь на 16 сентября войска западной группы 18 армии со стороны плацдарма «Малая Земля», прорвали оборону противника в районе Станички и также ворвались в город. Этот удар стал решающим. Все немецкие части уже были втянуты в уличные бои, и останавливать прорыв противнику было просто нечем. В тот же день немецкое командование отдало приказ оставить город. К 10 часам утра 16 сентября город Новороссийск был полностью освобожден. Накануне этого события в разные годы были установлены памятники.

Опубликован информационный пост, посвященный 188-летию со дня рождения выдающегося врача Сергея Петровича Боткина — основоположника физиологического направления в медицине, устроителя бесплатной больницы и создателя института санитарных врачей.

Боткин был первым, кто описал картину клинического инфекционного гепатита (названную позже его именем) и сделал много достижений в изучении сердечно-сосудистых заболеваний, ревматизма, болезней легких и почек, сыпного, возвратного и брюшного тифов.

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

Пост – рекомендация юным читателям рассказывает о "Большой книге для девочек" и "Большой книге для мальчиков", составитель Ю. Б. Виес.

Следуя советам этих книг, девочки смогут научиться следить за своим здоровьем и внешностью, приобрести изысканные манеры, стать хорошими помощницами в доме, интересно организовать свой досуг, наладить отличные отношения с друзьями. А мальчики найдут много интересного, например, узнают, как стать джентльменом и настоящим другом, как вести себя с девчонками, чем заняться в свободное время, что делать в минуты опасности, чем помочь родителям и как ухаживать за домашними животными.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Информационный видео пост в рубрике «Литературная страничка»

посвящен жизни и творчеству современного писателя Евгения Гаглоева, работающего в жанре подростковой фантастики, мистического детектива и фэнтези.

Подписчики познакомились с серией циклов книг Пардус, Пандемониум и Зерцалия.

Источник: ЦГБ им. Баллиона