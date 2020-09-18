В КГИК представили рассекреченные документы

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Сегодня, 18 сентября, в Краснодарском государственном институте культуры открылась выставка "Без грифа «секретно»". В музее вуза представлены стенды с рассекреченными документами времен Великой Отечественной войны, а также материалы о деятельности пограничников.

По архивным документам и фотографиям можно подробно узнать о действиях разведчиков и оперативно-чекистских групп во вражеском тылу на территории Краснодарского края.

Экскурсию для студентов провела Мария Головинская. Она учится на третьем курсе по направлению "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия". Мария также участвовала в архивной работе при создании книги "Кровавые страницы немецко-фашистской оккупации на Кубани".

На открытии выставки выступили председатель городской общественной организации ветеранов-пограничников, полковник в отставке Виктор Галкин и ветеран управления ФСБ России по Краснодарскому краю, полковник в отставке Владимир Косяков.

Выставка проходит в рамках федерального проекта "Без срока давности". Она подготовлена архивом краевого управления Федеральной службы безопасности. В институте культуры представлена совместно с Краснодарским отделением Российского военно-исторического общества.

Посмотреть документы и фотографии студенты смогут до 25 сентября.

Источник: пресс-служба ректора КГИК