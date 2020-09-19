Владимир Хотиненко: «У меня волосы дыбом вставали, когда смотрел «Пугало»

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31-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» завершился победой якутского фильма «Пугало», снятого уже известным в мире режиссером и учителем начальных классов сельской школы Дмитрием Давыдовым

Жюри под руководством Бориса Хлебникова вынесло талантливое и взвешенное решение. И в отличие от некоторых своих предшественников Хлебникову не пришлось спасаться бегством от неудобных вопросов журналистов.

Началась церемония закрытия с необычного объявления о пропаже: кто-то из гостей потерял бриллиант. Фестиваль хоть и скромный в этом году, без светских мероприятий, но женщины все равно украсили его великолепием своих нарядов.

Якутская картина впервые участвует в «Кинотавре», и сразу такой триумф. Помимо награды жюри «Пугало» отмечено призом Гильдии киноведов и кинокритиков «Слон». Получая награду Дмитрий Давыдов сказал: «Мы в шоке находимся. Якутское кино впервые на фестивале, и это не мой личный успех. В регионах сидят талантливые люди, которые не могут снимать. Поддержите наши регионы, и российское кино станет лучше».

Приз за лучшую женскую роль единогласно получила якутская актриса Валентина Романова-Чыскыырай, сыгравшая в «Пугале» знахарку, презираемую односельчанами и способную снимать чужую боль. Она – певица и актриса, работает в якутском музыкальном театре. Режиссер нашел ее в интернете, услышал, как она поет и пригласил. Валентина рассказала «МК»: «Я работаю в театре, выступаю с сольными спектаклями, должна была поехать в Лондон. Там у меня вышла пластинка, но из-за пандемии не смогла. Дмитрий предоставил мне полную свободу для импровизации».

За лучшую мужскую роль, за честность и убедительность отмечен 18-летний непрофессиональный актер с Чукотки Владимир Онохов. На момент съемок в «Китобое» Филиппа Юрьева ему было 17 лет. Владимир впервые в Сочи увидел «девушку своей мечты» Кристину Асмус , на которую его герой любовался в секс-видеочате. На Чукотку она не ездила, снималась в Москве. Начинающий актер признался: «Я тоже был влюблен в девушку из чата. Мне Бывало сложно играть, иногда хотелось все бросить и уйти Я не хотел сниматься, но воспитательница в Анадыре меня уговорила. Она сказала: «Иди, попробуйся». После того, как я снялся в кино, меня подкалывают друзья и родственники, но я к этому привык со школы. Я привык не обращать внимание на тех, кто завидует».

Филипп Юрьев, для которого это дебют в полнометражном кино, который чуть больше недели назад отмечен наградой Венецианского кинофестиваля, рассказал о том, как нашел актера на главную роль: «Я Вове обязан своим фильмом. В его работе я минимален. Вова такой, каким вы его увидели. Я общался с молодыми охотниками, ребятами из поселка, но долго не мог найти актера. Нужен был кто-то настоящий. Когда мы с Вовой познакомились, я не думал, что мы отроем такой ящик».

Вова впервые летел на самолете и увидел такую непохожую на чукотскую южную природу. Вручала ему награду, которая носит с прошлого года имя многолетнего президента «Кинотавра» Олега Янковского, его невестка и актриса Оксана Фандера.

Приз за режиссуру получил Филипп Юрьев, до этого награжденный еще и дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков. Почти восемь лет понадобилось ему, чтобы сделать «Китобоя», и он со сцены благодарил свою семью, которая больше всего ждала выхода фильма, и не все близкие дожили до этого счастливого дня:

Приз за лучшую операторскую работу достался оператору из Минска Николаю Желудовичу, снявшему тоже свой первый фильм «Трое» с режиссером Анной Меликян. Он получился очень красивым, словно изысканная реклама.

Если год назад главную награду «Кинотавра» получил «Бык» дебютанта Бориса Акопова о лихих 90-х, то теперь о том же времени рассказала другая дебютантка Анастасия Пальчикова. Ее первая работа «Маша» и была отмечена как лучший дебют. Опять это бандитские разборки, а во главе них – герой Максима Суханова. Роль криминального авторитета, в какой мы его увидели, слишком узка для его большого таланта. Если год назад лидером по числу картин был актер Александр Кузнецов, то теперь это Анна Чиповская и Виктория Исакова. У Виктории было три очень разных и прекрасных работы в картинах «Человек из Подольска», «Кто-нибудь видел мою девчонку?» и «Трое», и они были гораздо мощнее тех работ, за которые наши актрисы получали награды в последние годы. Но с якутской актрисой с ее глубинным нутром сложно было конкурировать.

Приз им. М.Таривердиева за музыку свободы, которая звучит в головах каждого из создателей, как сформулировало это жюри, получила группа OQJAV за фильм «Человек из Подольска». Ее солист Вадику Королеву сыграл в этой картине главную роль, как и в еще одном конкурсном фильме «Город уснул» (его в Сочи не оценили в должной мере). Продюсер фильма-лауреата Наталья Мокрицкая назвала Вадика Королева не только большим русским композитором, но и очень приличным русским артистом, хотя, когда все только начиналось, ей не нравился выбор режиссера, думала, что роль Вадик не потянет.

Приз им. Григория Горина за лучший сценарий получил Иван И.Твердовский за «Конференцию», воскрешающую события в Театральном центре на Дубровке в людской памяти, не пытаясь буквально реконструировать события. Со сцены счастливый лауреат признался, что писать когда-то не любил, зато теперь сам пишет все сценарии к своим фильмам, за что поблагодарил своего мастера Алексея Учителя, приехавшего к заключительной церемонии. Помимо Ивана Твердовского еще и Филипп Юрьев учился у него, и «Китобой» был запущен на его студии.

Спецдипломом жюри за юмор и гражданскую смелость и любовь к зрителям отмечена работа Михаила Сегала «Глубже!». Режиссер на сцену подниматься не стал, приз за него получал исполнитель главной роли Александр Паль со словами: «Я – мини-альтер эго Миши». «Мише», конечно, такой награды малова-то. Он заслуживал гораздо большего.

Участники фестиваля и заключительной церемонии все время рассуждали на тему: «Что такое новая реальность?». Хорошо об этом сказал режиссер старшего поколения Вадим Абдрашитов: «Кинематограф как домна. Ее нельзя остудить на какое-то время».Новая реальность для Бориса Хлебникова связана с неожиданным образом кабин водителей, в которых георгиевские ленточки сменились на медицинские маски.

Мы поговорили с Борисом Хлебниковым сразу же после вручения наград.

- Гораздо чаще нам приходилось долбить председателей жюри надоедливыми вопросами о том, почему вы так распределили призы. Вы сумели сделать это красиво. Насколько легко далось такое решение?

- Я надеюсь, что мы все сделали правильно. Все прошло с минимальными нюансами. Мы не включали нигде размен, какую-то тактику или торг, и не включали, на мой взгляд, сильно мозги. Проголосовали за то кино, которое нам нравилось. Нам его сложно было разложить, но список предпочтений у каждого из членов жюри был практически одинаковый.

- Какое в целом сложилось впечатление от увиденного?

- Практически все было интересно смотреть. А несколько картин оказались очень яркими. В целом средний уровень представленных работ был очень серьезным, пожалуй, впервые за многие годы.

- А то, что вы разложили актерские работы, отдав награды Чукотке и Якутии, знак чего? Победил минимализм, естественность существования в кадре?

- Мне бы очень не хотелось, чтобы кто-то трактовал именно так наше решение, как какое-то сознательное послание. Мы ничего своим решением не хотели сказать миру. Нам просто очень искренне понравилась актриса, и очень понравился актер. Больше никаких трактовок нет.

- Но это же связано с совсем другим способом существования на экране.

- Безусловно, и он выиграл в этот раз. Но это не послание, не вызов. Такой подход мог бы оскорбить людей, получивших призы. .

Режиссер Владимир Хотиненко, приехавший на фестиваль как гость, пересмотревший всю программу, поделился с «МК» своими впечатлениями.

- Я трижды был председателем жюри «Кинотавра». Сегодня по разному люди говорили о новой реальности. У Стивена Кинга есть роман «Темная башня», который я люблю и давно прочитал. Там есть одна фраза: «Мир сдвинулся». Она меня когда-то зацепила, и теперь я вижу, что мир точно сдвинулся. Можно к этому по-разному относиться, но бояться не стоит. Надо просто жить. Мир сдвинулся, и мы оказались в новой реальности, которую, может быть, не до конца еще осваиваем. Самое замечательное в ней то, что мы увидели из глубины людей силу природы, таланта режиссеров, таланта всех участников этих картин. Там все сияют. Просто какое-то «Сияние чистого разума» Кубрика. У меня волосы дыбом вставали, когда я смотрел «Пугало». Как это возможно?! Дмитрий Давыдов - сельский учитель. А его актеры – самые обыкновенные люди. А певица Валентина Романова-Чыскыырай? Ни в коем случае нельзя говорить, что актерская профессия девальвировалась, раз побеждают непрофессионалы. Валентина - профессионал. Я Дмитрия Давыдова сразу же назвал Шаляпиным. Это-то же мощь природная! Она нам помогает, а не наше умствование. Мы еще ничего не осознали, а природа нам дарит весь этот спектр. Я очень доволен программой фестиваля. Можно по-разному относиться к ее пестроте. Но решение жюри, которое не побоялось положить в одну корзину и главный приз, и награду за роль, очень правильное. Иногда мы в жюри идем на компромисс, пытаемся кого-то поддержать. Так происходит во всех жюри. А здесь это произошло как-то бескомпромиссно. Хочу поздравить Бориса Хлебникова. Это, правда, хорошо и очень точно. Правда резонирует со временем, вибрирует, и вдруг нам говорят: «Посмотрите туда. Там же люди, по-настоящему живут» я испытал чумовые эмоции. У меня на просмотре «Пугала» волосы встали дыбом, и теперь, когда я о нем говорю, происходит тоже самое. Сегодня вот своим студентам по скайпу о нем рассказывал, как за полтора миллиона рублей .человек снимает фильм. Вот что значит хотеть снимать кино.

Источник: https://www.mk.ru/