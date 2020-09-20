18 сентября. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

В ночь на 7 августа 1941 года случился один из первых в истории советской авиации ночной таран. Его совершил лётчик Виктор Васильевич Талалихин.

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки подготовили краткую информационную публикацию ко Дню рождения героя.

Осень продолжается, с каждым днем все сильнее закрепляясь в правах. Об этом времени года написано много прекрасных строк. И одно из стихотворений было опубликовано на страничке Баллионовской библиотеки в Инстаграм. Автор – Наталья Светлячок.

Сотрудники Публичного центра правовой информации подготовили и разместили информационную статью «Льготы и гарантии для военнослужащих и их семей», которая содержит в себе актуальные ссылки на федеральное законодательство.

Перечень льгот и гарантий, предоставляемых государством военнослужащим и членам их семей, довольно обширный. В публикации перечислены лишь некоторые из них.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

18 сентября родился современный французский писатель, философ Бернар Вербер. Его книги не раз занимали верхнее место в списке бестселлеров во всем мире.

Вербер примечателен тем, что заставляет своих читателей жить его книгами и теориями. В его научно-фантастических романах таится нечто большее, нежели просто фантазия и размышления. Парадоксальность этого автора привлекает внимание читателей все больше и больше. Он непохож ни на одну книгу из тех, что вы читали ранее!

Об интересных фактах из жизни писателя можно узнать из информационного поста.

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской

О Новороссийске написано немало книг, однако до сих пор еще нет работы по архитектуре города. В какой-то степени это объясняется тем, что большинство исторических документов погибло в огне сражений минувшей войны. Никаких документальных материалов, по которым можно было бы судить об архитектуре довоенного периода, к сожалению, не сохранилось. Поэтому сотрудники обратились к этой теме и подготовили видео презентацию «Памятники архитектуры г. Новороссийска».

В Новороссийске насчитывается 86 военно-исторических и более 50 исторических и архитектурных памятников.

Пост знакомит с теми архитектурными памятниками города, которые сохранились до наших дней.

Источник: ЦГБ им. Баллиона