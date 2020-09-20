19 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

19 сентября 1953 года родилась Дина Ильинична Рубина — русская писательница. В честь этого события сотрудники отдела массовой работы библиотеки подготовили подробную заметку, содержащую информацию о самых популярных произведениях автора.

Интересный пост о Дне смайлика был опубликован в социальной сети Инстаграм. Из публикации подписчики смогли узнать о том, кто придумал смайлик и, где он впервые был напечатан.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

День рождения «смайлика» – современный и молодой праздник. Его начали отмечать не так давно и о празднованиях знают немногие. «Смайлики» прочно закрепились, как неотъемлемая часть повседневного интернет-общения. Праздник отмечают ежегодно 19 сентября. О его истории подписчики узнали из информационного поста.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

В рубрике «В этот день…» рассказано сразу о трех датах.

Во-первых, знакомство с Днем оружейника, праздником создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и изучением традиций русского оружия.

Во-вторых, с необычным праздником – днем, когда впервые в нашем компьютерном общении появился смайлик. И придумал его американский художник Харви Бэлл. Об этом информационный пост.

И, наконец, в народном календаре - Михайлов день. К архангелу Михаилу было принято обращаться с молитвами об исцелении от всяческих недугов. А вот работать на Михайлу было нельзя: говорили, что за это Бог накажет.

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

Ко дню рождения п. Верхнебаканский сотрудники библиотеки опубликовали в соцсетях информационно-познавательный пост «Имена в истории п. Верхнебаканский», в котором предложили вниманию пользователей вспомнить и воздать должное замечательным людям, жившим и живущим сейчас в поселке.

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской

19 сентября 1943 г. советские войска освободили станицу Раевская от немецко-фашистских захватчиков. В ознаменование этой исторической даты ежегодно раевчане проводят мемориальные торжества у «Вечного огня» и празднуют День станицы.

Сотрудники библиотеки на странице в социальной сети ВКонтакте опубликовали фото презентацию «Родная станица вчера. История в фотографиях».

Фотографии – это беспристрастные свидетели былой жизни. Они показывают навсегда канувший мир таким, каким он был на самом деле. И это просто завораживает! Подписчикам были представлены фотографии из жизни станицы советских времен.

Источник: ЦГБ им. Баллиона