Английский дискуссионный клуб о роли денег в современном мире

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Заседания английского дискуссионного клуба продолжаются.

Онлайн – встреча 19 сентября была посвящена теме: «Роль денег в современном мире» и началась с пополнения словарного запаса. Затем были изучены устойчивые выражения с примерами употребления тематических слов, поговорки и идиомы о деньгах. Также участники английского клуба рассмотрели примеры образования словосочетаний: прилагательное + money и глагол + money.

Во второй части онлайн - урока был по ролям прочитан и переведен диалог «Деньги», текст «Деньги – угроза или возможности».

В конце занятия одна из участниц клуба – Наталья, представила небольшой рассказ о деньгах, в котором отметила, что больше всего она любит тратить свои средства в детских магазинах.

Присоединяйтесь к онлайн - занятиям английского дискуссионного клуба по субботам в 14:00. Участие бесплатное.

Источник: ЦГБ им. Баллиона