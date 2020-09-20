Английский дискуссионный клуб о роли денег в современном мире
Заседания английского дискуссионного клуба продолжаются.
Онлайн – встреча 19 сентября была посвящена теме: «Роль денег в современном мире» и началась с пополнения словарного запаса. Затем были изучены устойчивые выражения с примерами употребления тематических слов, поговорки и идиомы о деньгах. Также участники английского клуба рассмотрели примеры образования словосочетаний: прилагательное + money и глагол + money.
Во второй части онлайн - урока был по ролям прочитан и переведен диалог «Деньги», текст «Деньги – угроза или возможности».
В конце занятия одна из участниц клуба – Наталья, представила небольшой рассказ о деньгах, в котором отметила, что больше всего она любит тратить свои средства в детских магазинах.
Присоединяйтесь к онлайн - занятиям английского дискуссионного клуба по субботам в 14:00. Участие бесплатное.
Источник: ЦГБ им. Баллиона