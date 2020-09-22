Виртуальный клуб «Знатоки финансовой грамотности»

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В прямом эфире социальной сети Инстаграм на странице Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона продолжаются прямые эфиры в рамках информационного клуба «Знатоки финансовой грамотности».

21 сентября познавательная встреча с участниками трансляции началась с решения нескольких экономических задачек, которые позволили повторить базовые термины по темам прошлых занятий. Затем ведущая предложила уделить внимание новой теме – «Инфляция и Безработица».

Начали с безработицы: рассмотрели ее формы и типы, обсудили последствия этого явления в экономическом плане. Также узнали о том, что такое пособие по безработице и для кого оно предназначено. После затронули определение инфляции, записали несколько способов уберечь свои накопления от обесценивания.

Завершилось мероприятие экономической задачей по типу известной всем игры – «Крестики-Нолики». Участники трансляции в специальном чате к эфиру отвечали на тематические вопросы, зарабатывали баллы и соревновались за первенство.

Следующая встреча информационного клуба «Знатоки финансовой грамотности» будет организована онлайн 19 октября в 13:00 по теме «Кредит – жизнь в долг или способ удовлетворения потребностей».

Источник: ЦГБ им. Баллиона