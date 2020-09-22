21 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Каждый год 21 сентября отмечается Международный день мира, напоминающий человечеству о том, как важно беречь и ценить спокойное небо над головой, сияющее солнце и каждую мирную минуту.

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки специально к этому Дню подготовили информационную публикацию о празднике, а также картинку с символом Дня мира.

Тема празднования Дня мира была продолжена в публикациях социальной сети Инстаграм. На этот раз было представлено стихотворение Игоря Мазнина «Давайте будем дружить!».

Сотрудники отдела «Молодежный проспект» подготовили информационное видео о масштабном сражении между русским войском под командованием Дмитрия Донского и частью войска Золотой Орды под предводительством Мамая – Куликовской битве.

Победа русских воинов над противником сыграла важную роль на пути к восстановлению единства Руси и полному свержению татаро-монгольского ига.

В видео кратко освещены главные события Куликовской битвы, а также приведены интересные факты, связанные с ней.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Сегодня рубрика «Book-симпатия» представлена книгой Бетти Смит «Дерево растет в Бруклине».

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладков

Микс новостей в рубрике «В этот день» содержал информацию для подписчиков о:

- Международном дне мира как дне всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Человечество должно прекратить повторять зло, когда ради войны приносятся в жертву жизни детей и расходуются астрономические суммы денег.

- Куликовской битве. В этот день в Куликовской битве русские полки Дмитрия Донского разгромили ордынское войско. После победы на Куликовом поле, на которую Донского благословил Сергей Радонежский, Русь обрела независимость и единство.

- Большом празднике в церковном календаре - Рождестве Пресвятой Богородицы.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» рассказывает о том, что в этот день 1937 года в свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Руэла Толкина «Хоббит, или Туда и Обратно». Именно этой сказочной повести Толкин обязан вхождением в литературу.

Принято считать, что сюжет этой повести вырос из устной сказки, адресованной детям писателя. Однако сам Толкин любил рассказывать другую историю — во время проверки студенческих работ ему попался пустой лист бумаги, на котором профессор неожиданно написал: «В норе под землей жил да был хоббит». Так и появился на свет персонаж, ставший основой повести с тем же названием, а затем и трилогии «Властелин Колец».

Еще один информационный видео пост в рубрике «Этот день в истории» посвящен творчеству Есенина С. в связи со 125 - летием со дня его рождения.

Среди поэтов ХХ века Есенин занимает одно из самых высоких мест. Все его стихи наполнены своеобразным мироощущением, в них чувствуется потрясающе тонкое видение русской природы. Жизнь поэта была коротка, но она выпала на самые бурные страницы истории страны. Сергей Есенин – поэт веселый, задорный, скандальный – такой разный и такой знакомый. Сегодня к его дню рождения мы подготовили вашему вниманию стихотворение «Письмо женщине». Стихи, написанные Есениным, как и его жизнь – очень разные, но даже в наше время очень интересны. Это стихотворение представлено в стиле РЭП.

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

Море… О нём можно говорить и писать бесконечно. Оно манит к себе во все времена года.

К Всемирному дню моря сотрудники библиотеки подготовили для подписчиков занимательную онлайн-викторину под названием «Кто в морях не бывал, тот чудес не видал» и пригласили всех заинтересованных узнать еще больше интересного о морях и проверить свои уже накопленные знания.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

21 сентября отмечается День воинской славы России – День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год).

Сотрудники опубликовали видео ролик под названием «Куликовская битва». Видео ролик познакомил подписчиков с историей победы русских полков над монголо-татарскими войсками на Куликовом поле. Все интересующиеся этой темой погрузятся в атмосферу русской воинской доблести, узнают о событиях Куликовской битвы, её ходе, героях, имена которых сохранила история, о том кем был Дмитрий Донской и многом другом.

Библиотека-филиал № 12 п. Кирилловка

Информационный пост в рубрике "Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное" знакомит подписчиков с интересными фактами из жизни писателя Стивена Кинга и его творчеством.

Стивен Эдвин Кинг американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, включая ужасы, триллер, фантастика, фэнтези, мистика, драма.

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

21 сентября день рождения самого странного, но самого известного народа в мире фэнтези – хоббитов, которые живут в норах.

Именно в этот день 1937 года вышел роман Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» – одна из самых любимых книг во всем мире, сказка, покорившая и детей, и взрослых, которая отправляет читателя в невероятное путешествие, дарит незабываемое ощущение первозданного детского восторга и добра. Читатели впервые прочли о схватках между гномами, гоблинами, людьми, эльфами и прочим населением Средиземья. Потом они прочтут еще «Властелина колец», и мир навсегда влюбится в отца «высокого фэнтези» Толкина. Да так, что возникнет целая субкультура толкиенистов.

«Хоббит» и сегодня является одной из самых любимых и читаемых книг в мире.

Библиотека-филиал № 15 х. Семигорский

21 сентября - День освобождения поселка от фашистских захватчиков. В этот день традиционно проходит торжественный митинг у памятника А.Л. Мухину.

«Им досталась суровая учесть солдат». Так называется информационный пост, который знакомит подписчиков с историей торжественного открытия 5 ноября 1972 года первого обелиска А.Л. Мухину. К 40-летию Великой Победы в центре х. Семигорский был открыт памятник А.Л. Мухину и землякам, погибшим в годы войны. У подножия зажжен вечный огонь. Одна из улиц поселка носит его имя.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

21 сентября станица Натухаевская отметила день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Множество человек собрались в будний день почтить память войнам, погибшим за родную землю.

Сотрудники библиотеки в социальных сетях опубликовали фотоколлаж под названием «Место, где хочется жить».

День станицы ? это всегда доброе и светлое торжество для большой семьи станичников. К сожалению, этот праздник отметить традиционно широко, с массовым гулянием не предоставляется возможным. Но и пропустить этот день тоже нельзя. В своем посте библиотекари показали всё величие и красоту, многогранность любимой станицы.

Источник: ЦГБ им. Баллиона