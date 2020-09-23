В Краснодарском государственном институте культуры открылась выставка Елены Калашниковой

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В Краснодарском государственном институте культуры открылась выставка художницы, заведующей кафедрой академического рисунка и живописи Елены Калашниковой.

В экспозиции "Белый свет" представлены новые работы, выполненные в техниках: живопись и графика.

Все картины светлых оттенков, по словам автора "они наполнены гармонией и любовью".

Выставка будет работать в фойе концертного зала до 24 сентября.

Елена Калашникова часто представляет свои картины не только в институте культуры, но и на городских площадках.

Елена Калашникова – кандидат искусствоведения, доцент, член Творческого союза художников Кубани и международной федерации художников. С мая 2015 года – заведующая кафедрой академического рисунка и живописи КГИК. Преподает специальный рисунок, академический рисунок, академическую живопись и проектирование.

Участница многочисленных зарубежных выставок графики. Состоялось несколько персональных выставок Елены Калашниковой.

Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba/novosti