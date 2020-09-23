В КГИК обсудили проблемы арт-бизнеса

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Сегодня, 23 сентября, в Краснодарском государственном институте культуры состоялся межрегиональный круглый стол "Арт-бизнес в России: современные реалии, проблемы и перспективы развития".

Участниками заседания стали педагоги и студенты кафедры арт-бизнеса и рекламы КГИК, а также представители краснодарских организаций, работодатели, преподаватели Майкопского государственного технологического университета.

Выступление спикеров транслировалось онлайн. Участниками в заочном формате смогли стать слушатели повышения квалификации федерального проекта "Творческие люди" из разных уголков России.

Во время заседания говорили о современных реалиях развития арт-бизнеса в стране, о привлечении клиентов, о способах продвижения товаров, маркетинге, разработке PR-проектов, приводили в пример конкретные успешные проекты.

Источник: пресс-служба ректора КГИК