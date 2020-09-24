Профессионалы библиотечной отрасли края собрались в КГИК

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В Краснодарском государственном институте культуры состоялся межрегиональный круглый стол с участием работодателей "Социальное партнерство библиотек: приоритеты развития".

Его участниками стали профессионалы библиотечной отрасли края: заведующие краевых библиотек, их заместители, представители отраслевых секторов музеев, педагоги информационно-библиотечного факультета и библиотекари института культуры.

Мероприятие транслировалось онлайн. Дистанционно к нему присоединились представители библиотечной отрасли из Волгограда, Ставрополя, Ростовской и Сахалинской областей.

Участники обменялись опытом формирования партнерских взаимоотношений с учреждениями культуры, образования, здравоохранения, СМИ, коммерческими и некоммерческими организациями, а также обсудили перспективы совершенствования партнерства в библиотечном деле.

Напомним, в институте культуры с самого его основания успешно функционирует информационно-библиотечный факультет, а в сентябре 2018 года в вузе открылась обновленная инновационная библиотека. В ее работе используются новейшие RFID- технологии. На сегодняшний день библиотека института – самая современная на юге России.

Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba