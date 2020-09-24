"Необыкновенный, замечательный". Ушел из жизни Вячеслав Войнаровский

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Оперный певец Вячеслав Войнаровский умер в ночь со среды на четверг, ему было 74 года. Коллеги вспоминают о нем в эфире радио Sputnik.

Народный артист России, солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский умер в ночь со среды на четверг. Об этом сообщил его сын. Причины смерти пока не установлены, дата прощания неизвестна.

Оперный певец, приглашенный солист Большого театра Николай Диденко вспоминает Войнаровского как певца большого дарования.

"Необыкновенный человек, необыкновенный певец. Очень талантливый, очень харизматичный, необыкновенный актер. Это большая редкость в оперном мире, когда человек обладает уникальным актерским талантом и создает настоящие образы на сцене. Это человек, который вживался в роль и делал любую роль от всей души", - сказал Николай Диденко в эфире радио Sputnik.

Талант Войнаровского был поистине многогранным: он известен не только как оперный певец, но и как юморист – он участвовал в передаче "Кривое зеркало" и "Петросян-шоу".

Коллега по "Кривому зеркалу", актер Михаил Церишенко вспоминает Вячеслава Войнаровского как обладателя тонкого чувства юмора.

"Слава – такой замечательный. С ним всегда было легко, очень легко. Он был абсолютно неконфликтный. У него потрясающее чувство юмора. Большой человек, большого веса, он такой тонкий был в юморе. Он был первый, кто вышел на сцену в первой передаче "Кривое зеркало", он спел "Итак, мы начинаем", а за ним шел я", - рассказал Михаил Церишенко в эфире радио Sputnik.

Причем, на этом таланты Войнаровского не ограничивались.

"Когда мы познакомились, сразу такое впечатление – кажется, что знакомы с ним всегда. Слава замечательный был. И главное – очень опытный. И эта его многожанровость... Он же и в кино снимался, даже в "Гараже" у Рязанова. Он много озвучивал", - добавил Михаил Церишенко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/