23 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Поисковая система «Яндекс» - одна из самых популярных в России. Ее история началась в 1997 году, хотя сама компания была основана значительно раньше.

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки 23 сентября ко Дню рождения Яндекс подготовили информационный пост о компании и разместили его в социальных сетях учреждения. Помимо общей информации были представлены еще и интересные факты.

В рамках рубрики «Цитата дня» было представлено высказывание немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гете.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Литературная среда» - знакомство с книгой Виктора Пелевина «Искусство легких касаний». Это сборник повестей, две первые истории которого объединены ницшеанской идеей о смерти бога. Третья часть - сиквел к роману Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи», в котором писатель продолжает рассуждение о возможности счастья отдельного человека.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

В рубрике «Угощаем интересной книгой» представлен роман в трех книгах «Наполеонов обоз» Дины Рубиной.

При всем множестве тем и мотивов это история огромной любви. История Орфея и Эвридики , только разлученных жизнью. Первая книга «Рябиновый клин» - о зарождении чувства.

Вторая книга романа «Белые лошади»- затягивает читателя в воронку любви и предательства, счастья и горя двух главных героев - Аристарха и Надежды.

Третья книга романа «Ангельский рожок» наконец-то страстно и мгновенно срослись в единое целое, запылали огненным швом - словно и не было двадцатипятилетней горькой – шекспировской -разлуки, будто не имелось за спиной у каждого огромная ноша тяжелого и порою страшного опыта.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» рассказывает об истории носового платка от древности до современности. Пост приурочен к очередной годовщине издания указа французским королем Людовиком XVI, по которому длина носового платка должна была равняться его ширине. Этот указ говорит как о сфере интересов Людовика накануне Великой Французской революции, так и о том, что платки раньше могли быть любой формы.

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

В рамках реализации программы экологического просвещения в социальных сетях библиотеки опубликован видео пост «Правила поведения в природе».

Люди строят города, изобретают полезные вещи. Руководят прогрессом на Земле и даже в космосе. Но не стоит забывать, что сам человек является частью природы, без природы наша с вами жизнь невозможна. Природа окружает нас повсюду, даже в городе есть деревья вдоль дороги, цветы на клумбах, поют птицы, летают жуки и бабочки. В городских парках можно увидеть белку или крота. Человек, занимаясь благоустройством своей жизни и досуга, на первое место всегда ставит свои интересы. К сожалению, человек не всегда понимает, что его деятельность может навредить природе. А если погибнет природа, то и погибнем мы с вами.

В сюжете ролика идет рассказ о правилах поведения в лесу и ознакомительный материал об организациях занимающихся защитой окружающей среды.

Библиотека-филиал № 14 п. Южная Озерейка

Информационный пост «Интересные факты о «жевательной резинки» знакомит подписчиков с интересными и занимательными фактами из жизни современного продукта: что такое жвачка, как она появилась, кто ее придумал?

Источник: ЦГБ им. Баллиона