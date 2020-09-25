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Магистрантка КГИК победила в международной музыкальной премии

Магистрантка 1 курса Краснодарского государственного института культуры Дарья Марченко победила в Международной музыкальной премии в области культуры и искусства "SHINE". Она проводилась Европейской ассоциацией культуры (Санкт-Петербург).

Дарья стала лучшей в номинации "Народный вокал", она исполнила песню "Ай, вы цыгане".

В институте культуры магистрантка учится по другому направлению, заочно она осваивает социально-культурную деятельность. 

Источник: пресс-служба ректора КГИК

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Категория: Новости / Культура

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Магистрантка КГИК победила в международной музыкальной премии