Студентки Краснодарского государственного института культуры – призеры Евразийской студенческой олимпиады

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Студентки кафедры социально-культурной деятельности Краснодарского государственного института культуры Олеся Жидкова и Екатерина Зубалий стали призерами Евразийской студенческой олимпиады "Технологии сервиса – 2020".

Екатерина заняла третье место с проектом "Каждому по искусству". Его главная цель – поднятие уровня культуры в Краснодаре и Краснодарском крае среди молодёжи. Проект поможет Кубани составить конкуренцию таким культурным городам России как Санкт- Петербург и Казань.

Олесе также присудили третье место с ее проектом "Духовные истоки Кубани".

Он направлен на развитие семейного агротуризма в Краснодарском крае и на создание уникальной анимационной программы, которая поможет раскрыть самобытную славянскую (кубанскую) культуру, покажет богатства русской земли и подарит незабываемый семейный отдых, который сплотит всех его членов.

Олимпиада проходила в Екатеринбурге.

Благодарность за подготовку призеров получила кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности КГИК Анна Дмитриева.

Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba/novosti