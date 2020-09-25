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22 сентября исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова – лингвиста, доктора филологических наук, профессора, автора выдержавшего множество изданий «Словаря русского языка».

24 сентября на странице @biblioteka_pavlenko в социальной сети Инстаграм состоялся прямой эфир «Ожегов – человек и словарь».

Первая часть прямого эфира была посвящена биографии ученого. Из мультимедийной презентации пользователи узнали много интересных фактов из его жизни.

Вторая часть онлайн мероприятия – это обзор словарей. Сотрудник библиотеки рассказала о таких словарях, как «Словарь русского языка» С.И. Ожегова, «Орфографический словарь русского языка, «Толковый словарь русского языка» В. Даль, «Топонимический словарь», «Словарь трудностей русского языка», «Большой англо-русский словарь».

Источник: ЦГБ им. Баллиона