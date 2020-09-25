Прямой эфир «В мире и согласии»

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К Международному Дню мира и добра в прямом эфире социальной сети Инстаграм Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона 24 сентября было проведено торжественное литературно-музыкальное мероприятие «В мире и согласии».

Началась встреча со знакомства с мультимедийной презентацией. Так участники трансляции узнали историю Дня мира и добра. Этот праздник берет свое начало с 1981 года. Событие было установлено Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Каждый год День мира и добра посвящен разным проблемам и проходит под различными девизами. Вот некоторые из них: «Мир и демократия: выскажи свое мнение», «Образование в духе мира», «Молодежь за мир и развитие», «Разоружение и нераспространение».

Также ведущая рассказала слушателям, почему именно голубь стал символом мира, продемонстрировала легендарное изображение этой птицы, нарисованное самим Пабло Пикассо - художником, графиком, скульптором, а еще познакомила присутствующих с традициями этого дня.

После выступили новороссийские литераторы, члены клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ»: Чернышева Валентина Петровна и Коновалова Алевтина Юрьевна. Авторы рассказали о себе, прочли стихотворения и рассказы, продемонстрировали собственные видеоклипы.

Завершилось мероприятие благодарностями в чате трансляции в адрес Новороссийских писателей.

Источник: ЦГБ им. Баллиона