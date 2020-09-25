24 сентября. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Всемирный день моря – экологический праздник. Его цель состоит в том, чтобы напомнить людям о том, какой вред морям и океанам наносится каждый день. А еще в том, чтобы призвать каждого к защите окружающего мира.

В информационной публикации, подготовленной сотрудниками отдела массовой работы библиотеки, читателям рассказывалось о данном празднике, а также перечислялись интересные факты о морях.

И еще одна публикация хоть и носила литературный характер, так или иначе, имела отношение к Всемирному дню моря. Речь шла об известной книге русского писателя – прозаика, поэта Александра Степановича Грина «Бегущая по волнам».

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

В рубрике «Краеведческий четверг» вниманию подписчиков представлена книга Г. Пошагаева «Убереженная душа». Это детская книга писателя. Сюда вошли три повести и роман. Герои книги - жители Кубани, обыкновенные, но такие удивительно разные, теплые и близкие читателям люди.

Российская поэтесса Лариса Рубальская родилась в столице 24 сентября 1945 года, автор песен и переводчица, известная и талантливая женщина, чья жизнь вот уже много лет наполнена яркими впечатлениями, работой с интересными людьми и благодарностью бесчисленных поклонников. 75-летию поэтессы посвящен видео пост «Ах, мадам! Вам идет быть счастливой».

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина

Издавна Кубань славится своими мастерами. Трудолюбивые люди сделали край богатым и привлекательным.

Видеоролик «Край родной, мастеровой» знакомит подписчиков с традиционными кубанскими ремеслами: кузнечным делом, вышивкой, плетением, гончарным делом. Своё мастерство мастера передают из поколения в поколение.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Информационный пост «Осенняя пора, очей очарованье». Осень - самое романтичное время года, наполненное особым очарованием. Осень – это самое загадочное время года. Она подкрадывается тихо и незаметно. Осеннее дуновение ветра и лёгкая прохлада окутывает землю ещё с конца августа. А с первым сентябрьским днём всё становится по-настоящему таинственным. Это время года, словно художник, раскрашивает природу в яркие цвета. У кого-то эта пора ассоциируется с наступающими холодами, плохой погодой и надоедливыми дождями. А для кого-то это же время ассоциируется с теплым светом заходящего солнца, уютными домашними вечерами и коврами из разноцветных листьев в парках. В любом случае, осень — явление незаурядное.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» знакомит подписчиков с происшествием, когда в Литтл Рок штата Арканзас 63 года назад президенту Эйзенхауэру пришлось ввести в город 1200 десантников для того, чтобы защищать по дороге в школу из школы девятерых учеников 14-15 лет. Дело в том, что дети были из семей афроамерикнских, а школа предназначалась «только для белых». Перед тем, как президент решился ввести войска, в городе почти месяц накалялась обстановка из-за акций протеста белых жителей, которые были против решения суда. А суд постановил, что в той школе имеют право учиться все дети, независимо от происхождения. Губернатор использовал национальную гвардию, чтобы заблокировать учебное заведение и не пропустить туда черных учеников.

Библиотека-филиал № 9 п. Верхнебаканский

В рубрике «Книги-юбиляры 2020» сотрудники провели онлайн мероприятие «Русская классика». В видео заметке были показаны отметившие в 2020 году круглую дату со дня написания произведения русских писателей-классиков. Видео сопровождалось классической музыкой.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

К 75-летию со дня рождения Л.А. Рубальской опубликован видео пост «В её стихах чарующий дурман».

Лариса Рубальская - одна из уникальных талантливых личностей поэтической России. Начиная с 2002 года, она выпустила 9 поэтических сборников, в которые вошла и проза - автобиографические истории из её жизни. Всё, что пишет Лариса Рубальская, трогает душу, проникает в самое сердце. Её понимание женской судьбы, помноженное на литературный талант, дарит минуты истинного наслаждения тем, кто любит поэзию и песни, кто верит в высокие чувства.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Сотрудники библиотеки предложили подписчикам проверить свою эрудированность в области балета, оперы и оперетты, поучаствовав в музыкальной викторине «Угадай мелодию».

Задача гостей было угадать композитора и название знаменитого мирового произведения по фрагменту.

10 видеоотрывков из самых прекрасных видов сценического искусства позволили участникам не только проверить себя, но и виртуально перенесись в музыкальный мир великих маэстро – П. Чайковского, Д. Пуччини, И. Штрауса, И. Кальмана, А. Хачатуряна и других.

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

Информационный пост «Дорогой долга и судьбы» посвящён русскому писателю, прозаику, автору повестей и рассказов о коллективизации и войне Константину Воробьеву.

Незадолго до Великой Отечественной после службы в армии он был зачислен в роту кремлевских курсантов. Спустя многие годы, в 1963 году, в “Новом мире” будет напечатана повесть “Убиты под Москвой”, начинающаяся словами: “Рота кремлевских курсантов шла на фронт...” В этой роте был и лейтенант Воробьев. В первом же бою, под Клином, полегли почти все. Константин Воробьев попал в плен и оказался в фашистском концлагере в Литве. В 1943 году он бежал из лагеря и организовал партизанскую группу, которая вошла в состав крупного партизанского соединения. В том же году, находясь в фашистском тылу, Воробьев написал свою первую повесть "Дорога в отчий дом", опубликованную под названием "Это мы, Господи!".

Библиотека-филиал № 15 х. Семигорский

Медиа презентация «Богат душой, кто осенью рожден» посвящена 75-летию поэтессы Л. Рубальской и адресована, прежде всего, женщинам. Подписчикам представлены несколько лучших стихотворений поэтессы. Это стихи, которые помогут женщинам почувствовать, что дело не в возрасте, а в состоянии души. В ее поэзии почерпнут самоиронии и уверенности.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Видео пост в рубрике «Литературная страничка» посвящен жизни и творчеству Ивана Бунина. Подписчики познакомились с одним его стихотворением «Гаснет вечер, даль синеет».

Источник: ЦГБ им. Баллиона