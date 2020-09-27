Осень добралась до английского дискуссионного клуба

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26 сентября, в специальной Skype – конференции, состоялся онлайн-урок английского дискуссионного клуба по теме «Осень».

Занятие началось с обсуждения ассоциаций. Обычно говоря об осени, вспоминаются жёлтые листья, горячий шоколад, яблочный пирог и тыквы.. . Далее были записаны слова, которые характеризуют осень: янтарная, красочная, непредсказуемая, золотая. А также слова для описания осенней погоды – сырая, дождливая, туманная, облачная.

После участники клуба вместе с руководителем Дитко Марианной обсуждали идиомы об осени и рассматривали их использование на примерах. Дополнительно выполняли письменные задания, в которых нужно было распределить слова по значению, вставить пропущенные буквы, дописать название месяца и т.д.

Во второй части урока был прочитан и переведён текст «Моё любимое время года – осень». А после проведена дискуссия. Ника рассказала нам, что любит осень за «Бабье лето», возможность искупаться в море, понаблюдать за дождиком и провести время дома. А Ольга Дмитриевна осенью берет отпуск, чтобы отправиться в путешествие.

Приглашаем стать участником английского дискуссионного клуба! Онлайн-занятия проходят по субботам с 14 до 16. Посещение свободное

Источник: ЦГБ им. Баллиона