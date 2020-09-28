2 октября - 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина

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На прямой эфир в социальной сети Инстаграм под названием «Поэзии российской Моцарт» приглашает библиотека-филиал им. П.А. Павленко всех любителей творчества русского поэта, представителя новокрестьянской поэзии и лирики, а в более позднем периоде творчества – имажинизма – Сергея Есенина.

Встреча пройдет в формате литературной гостиной.

С интересными фактами из жизни поэта и особенностями его лирики вас познакомит библиотекарь Анастасия Петренко и участник клуба молодежного досуга «Поколение Z» Глеб Дьячков.

В прямом эфире будут звучать стихи поэта.

Проходит: 03 октября 2020 с 14:00 до 15:00

Источник: http://ballion.ru/