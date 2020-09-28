Студентка колледжа КГИК победила в международном проекте

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Студентка колледжа Краснодарского государственного института культуры Валерия Евтушенко стала лауреатом II степени в Международном проекте музыкальных и танцевальных жанров "Ты – можешь" конкурса "Осеннее настроение!". Он проходил в Москве в онлайн-формате.

Валерия стала призером в номинации "Народный вокал", она отправляла видеозапись исполнения русской народной песни "Кумушка". Студентка учится на четвертом курсе колледжа по специальности "Сольное и хоровое народное пение". Класс преподавателя Альвины Авидисян.

Оценивали конкурсантов: профессор Российской государственной специализированной академии искусств Сергей Сорокин, заместитель заведующей творческими коллективами оперной труппы Большого театра России Роман Бобров и другие.

Источник: пресс-служба Краснодарского государственного института культуры.