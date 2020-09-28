Карантинный сезон Фанагорийской археологической экспедиции: новые открытия и прямые трансляции с раскопок

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Фонд «Вольное Дело» и Институт археологии РАН подводят итоги 17-го полевого сезона Фанагорийской археологической экспедиции. Несмотря на «карантинный» сезон, в этом году Фанагория подарила исследователям несколько ценных находок, а студентам — дистанционные курсы по археологии.

За время сезона было найдено девять золотых византийских монет VI - XI веков, в том числе крайне редкая — солид императора Юстиниана I. До сих пор учёным была известна всего одна подобная монета. Обнаруженные монеты свидетельствуют о тесных экономических и культурных связях между Фанагорией и Византией. Некоторые из монет обрезаны по окружности — это связано с тем, что часть золота оседала в карманах недобросовестных чиновников и купцов, которые переплавляли его в слитки.

В начале лета специалисты экспедиции обнаружили также медную монету — «бешлык» Крымского ханства. На её лицевой стороне написано «Хан Шахин Гирай», а на оборотной – «Чеканено в Бахчисарае 1191 года» (1779 год по григорианскому календарю). Эта находка напоминает о присоединении Крыма и Кубани к Российской империи в конце XVIII века. Шахин Гирай — последний крымский хан, отрекшийся от престола и живший в ссылке в Тамани. Воины Гирая ходили на Кубань по древней Фанагорийской дороге вместе с Фанагорийским полком Суворова. Кто-то из них и обронил монету, через 200 лет найденную археологами.

В 2020 году полевой сезон Фанагорийской экспедиции пришёлся на период пандемии коронавируса, поэтому впервые за много лет студенты не принимали участия в раскопках. Однако они получили возможность пройти практику дистанционно — Фанагорийская экспедиция провела онлайн-курс подготовки молодых специалистов в области античной истории и археологии. Курс включал прямые трансляции с раскопок, лекции по археологии и смежным дисциплинам, а также задания, связанные с анализом историко-археологических источников.

Источник: «Вольное Дело»