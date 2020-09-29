Президентская библиотека развивает сотрудничество с Национальной библиотекой Кореи

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Президентская библиотека продолжает укреплять научные, культурные и социальные связи между Россией и зарубежными странами, активно развивая сотрудничество с мировыми библиотечными и архивными учреждениями, а также культурными центрами.

29 сентября, в преддверии 30-й годовщины установления дипломатических отношений России и Республики Корея, которая будет отмечаться 30 сентября 2020 года, между Президентской библиотекой (Санкт-Петербург) и Национальной библиотекой Кореи (Сеул) подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об активном взаимодействии: информационной поддержке, реализации совместных культурных, научных и образовательных проектов. Соглашение закрепило договорённости руководства учреждений, достигнутые в 2019 году в ходе визита директора Национальной библиотеки Кореи госпожи Со Хе Ран в Президентскую библиотеку в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В ближайшее время на базе Национальной библиотеки Кореи будет открыт удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки, который предоставит широкие возможности для научной и исследовательской деятельности пользователей, интересующихся российской историей и русским языком.

Первый в Республике Корея удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки был открыт в 2017 году при Университете Корё (Сеул) в рамках стратегической конференции форума гражданских обществ «Диалог Россия – Республика Корея».

На портале в открытом доступе представлена электронная коллекция Президентской библиотеки «Россия – Корея: из истории взаимоотношений». В подборку вошли исследования, очерки, архивные документы и фотоматериалы, отражающие отдельные аспекты отношений двух стран в различные исторические периоды. Подписанное соглашение о сотрудничестве с Национальной библиотекой Кореи, предполагающее взаимный обмен электронными копиями документов, позволит дополнить данную коллекцию новыми интересными материалами.

Источник: http://www.prlib.ru/