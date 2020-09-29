28 сентября. Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Сотрудники отдела массовой работы библиотеки продолжают публиковать информационные посты, рассказывающие о тех или иных событиях. Так, 28 сентября 1811 году в Санкт-Петербурге был освящен Казанский кафедральный собор. Ознакомиться с историей Собора Казанской иконы Божией Матери можно по ссылке:

28 сентября отмечается День работника атомной промышленности. К данному празднику сотрудники библиотеки подготовили публикацию, в которой кратко пересказали историю развития атомной промышленности от начала XX века и до наших дней.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко

Сотрудники библиотеки продолжают знакомить подписчиков с праздниками народов России.

Мордва – это коренные жители России, проживающие в центральной части страны. Традиции мордовского народа тесно переплетаются с культурами иных этносов, сохраняя при этом свою самобытность.

Мордовским праздникам посвящена видеопрезентация.

В рубрике «Book-симпатия» представлена книга Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня».

Это пронзительная книга, которая по праву входит в список 100 лучших английских романов всех времен по версии журнала «Time». Ее автор урожденный японец, выпускник литературного семинара Малькольма Брэдбери и лауреат Букеровской премии.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

28 сентября считается Днём Рождения издательства «МИФ» – одного из лидеров рынка деловой книги, день которой отмечается в России с 2015 года.

Деловые книги – это опыт лучших специалистов, которым они хотят поделиться с коллегами и читателями. Это новые идеи, а порой, и готовые решения, которые можно сразу использовать на практике. Данная литература существует для тех, кто за короткий срок хочет получить максимум пользы, что в наше динамичное время особенно актуально.

Библиотека-филиал № 8

Информационный пост в рубрике «Этот день в истории» рассказывает о молодежной организации «Молодая гвардия». Она сформировалась 28 сентября 1942 года, вскоре после оккупации Краснодона немцами.

В организацию входили юноши и девушки, действовавшие, в основном, в городе Краснодоне. «Молодая гвардия» насчитывала около ста десяти участников, самому младшему было четырнадцать лет.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

28 сентября в России отмечается новый праздник – День Деловой книги. Инициаторами его учреждения в 2015 году выступили проект Calend.ru и российское издательство «Манн, Иванов и Фербер».

В современном мире деловая книга – это действительно полезная литература, помогающая развивать бизнес, совершенствоваться и строить успешную карьеру, дающая дополнительные возможности для профессионального развития. Неудивительно, что сегодня бизнес-литература пользуется всё большей популярностью. И, конечно же, такая книга заслуживает отдельного праздника, о котором информационный пост.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако

Опубликован видео пост «В пучине морской», посвященный представителям морской фауны.

В ходе подводной видео экскурсии подписчики поближе познакомились с такими забавными и симпатичными обитателями морей и океанов как дельфины, морские звезды, морские коньки, крабы, медузы, осьминоги, мидии, камбалы, скаты, кальмары, креветки, и другими.

Библиотека — филиал № 13 с. Владимировка

В рубрике «Этот день в истории» рассказ о первом в мире ломбарде.

28 сентября 1618 года в Брюсселе местные власти открыли первый в мире ломбард в современном понимании этого слова: ссуды в нем выдавались всем желающим, проценты были гораздо меньше тех, что брали ломбардцы, и заложить можно было вещи, гораздо менее ценные, чем ювелирные реликвии королевских домов Европы. Что интересно, ломбард был открыт на улице Rue De Foulons, которую исторически населяли как раз ломбардцы, и которая ныне носит имя Rue Du Lombard.

Источник: ЦГБ им. Баллиона