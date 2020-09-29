Вокалистка института победила в конкурсе в Париже

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Студентка кафедры эстрадно-джазового пения Краснодарского государственного института культуры Виктория Жалнина победила в Международном заочном зарубежном конкурсе-фестивале исполнительского искусства "Art Paris fest". Он проходил в Париже.

На конкурс вокалистка отправляла видеозапись своего выступления. Она исполнила песню "Softly as in a morning".

Студентка стала лучшей в номинации "Джазовый вокал".

Виктория учится у доцента кафедры эстрадно-джазового пения Елены Семенченко. Заведующая кафедрой – Наталья Дегтярева.

Напомним, в августе этого года вокалистка также стала обладателем II премии в Международном конкурсе "Talents of Europe". Он проходил в Испании.

Источник: пресс-служба ректора КГИК