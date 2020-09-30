Президентская библиотека – к 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина

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1 октября 2020 года в Президентской библиотеке стартует цикл из трёх лекций, посвящённый жизни и творчеству Сергея Есенина (1895–1925). Просветительские мероприятия приурочены к 125-летию со дня рождения одного из самых известных поэтов Серебряного века.

Цикл лекций проводится в рамках проекта «Знание о России» и организован совместно с Рязанским региональным центром Президентской библиотеки. Партнёрами выступают Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького и Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина. Присоединиться к видеолекториям сможет любой желающий. Встречи пройдут дистанционно и будут транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий, на YouTube-канале учреждения, а также на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Есенин родился 3 октября 1895 года. Он прожил всего 30 лет, но успел внести огромный вклад в развитие русской поэзии и прославился на весь мир своим незаурядным талантом. Отдельного внимания заслуживает и его личная жизнь, наполненная яркими событиями, одним из которых стал роман с американской танцовщицей, основоположницей свободного танца Айседорой Дункан.

1 октября 2020 года в 14:00 по московскому времени в Президентской библиотеке состоится первая лекция цикла на тему «Сергей Есенин в зарубежном турне с Айседорой Дункан по Европе и США: маршруты, впечатления, творческие итоги». Перед участниками выступят Ольга Воронова – член Комиссии по культуре Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Рязанской области, руководитель Есенинского научного центра, доктор филологических наук, профессор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, главный редактор журналов: «Современное есениноведение» и «Есенинский вестник», член Союза писателей России, а также Александр Трушин – заместитель председателя Рязанского регионального отделения Российского военно- исторического общества, член Общественной палаты Рязанской области, ветеран Военно-Морского Флота, кандидат технических наук. Они представят инновационный научно-просветительский проект, освещающий пребывание Сергея Есенина в Соединённых Штатах Америки в 1922–1923 годах в ходе совместной поездки с Айседорой Дункан по 15 городам и штатам.

«Мы надеемся, что в данном случае мы открываем миру Есенина как путешественника, который, повидав многие страны, оставался горячим патриотом родины. Айседора представила ему лучшую витрину западного мира, самые фешенебельные и богатые отели, тем не менее он страшно тосковал по родине. Наш проект нацелен на воспитание любви к Отечеству, в том числе, у юной части нашей аудитории», – рассказала о проекте Ольга Воронова.

Кроме того, в обсуждении примут участие Ирина Грибова, ветеран педагогического труда, почётный работник Министерства образования и науки Российской Федерации, и Наталья Шварц, секретарь Российского общества Достоевского.

В октябре также состоится вторая лекция на тему «Сергей Есенин в российско- германском культурном диалоге», а завершит цикл мероприятий итоговая встреча «Сергей Есенин и американская литературная традиция».

Одним из основных направлений работы Президентской библиотеки является сохранение в цифровом формате важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности. Объём электронного фонда учреждения сегодня составляет около миллиона единиц хранения. Видеозапись данного цикла лекций также пополнит фонд Президентской библиотеки.

В канун 125-летия со дня рождения Сергея Есенина на портале учреждения можно ознакомиться с новой электронной коллекцией, посвящённой поэту. В неё вошли цифровые копии архивных документов, книг, периодических изданий, изобразительных материалов, видеофильмов. В частности, большой интерес представляют письма последней жены поэта Софьи Есениной-Толстой, в которых содержится информация о свадебном путешествии и семейной жизни Есениных, снимок ноября 1918 года «С. Есенин выступает на открытии памятника А. Кольцову», видеофильмы Президентской библиотеки о жизни и творчестве поэта и другие материалы.

Источник: http://www.prlib.ru/